Высокий уровень цифровизации выступит драйвером бизнеса Discover Financial Servi

1 мая 2020, 10:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование бизнеса Discover Financial Services — одного из лидеров цифрового банкинга в США.

По мнению аналитиков, значительный запас прочности позволит эмитенту быстро восстановиться от последствий пандемии, а высокий уровень цифровизации позволит повысить эффективность бизнеса. Рекомендуется «Покупать» акции компании с целевой ценой $50, потенциал роста составляет 38%.



Discover Financial Services — американская компания финансового сектора, один из лидеров в сферах цифрового банкинга и управления платежными системами, эмитент кредитных карт Discover. Компания предлагает широкий спектр карточных продуктов, различные варианты займов и депозитов, а также является оператором глобальных платежных систем PULSE и Diners Club. Кроме того, она обладает обширной партнерской сетью, в рамках которой сторонние организации выпускают кредитные, дебетовые и предоплаченные карты в системе Discover Network. Текущая капитализация компании превышает $11 млрд.



Из-за пандемии коронавируса Discover Financial зафиксировала в I квартале 2020 года чистый убыток в размере $61 млн ($0,25 на акцию) против прибыли в размере $726 млн ($2,15 на акцию) за аналогичный период прошлого года. В то же время компании удалось нарастить выручку и сохранить высокие показатели достаточности капитала, говорится в аналитической записке: «Квартальная выручка Discover Financial увеличилась на 4,5% в годовом выражении, до $2,89 млрд, и оказалась выше консенсус-прогноза. Чистый процентный доход повысился на 4%, до $2,40 млрд, благодаря росту объема выданных займов, при этом показатель чистой процентной маржи просел на 25 б. п., до 10,21%, в связи с общим уменьшением процентных ставок в США». При этом объем активов Discover Financial Services на конец I квартала составил $112,66 млрд, увеличившись на 1,7% в годовом выражении.



Аналитики ГК «ФИНАМ» оптимистично смотрят на перспективы Discover Financial Services, отмечая, что в ближайшие месяцы на бизнес Discover Financial Services могут оказывает давление последствия коронавирусной инфекции. Преимуществом компании является ориентированность ее бизнес-модели на цифровые каналы предоставления финансовых услуг, считают аналитики: «После введения карантинных мер в США практически 100% сотрудников компании перешли на удаленную работу, при этом благодаря осуществленным в последние годы значительным инвестициям в IT-инфраструктуру они продолжают выполнять свои функции с минимальным снижением эффективности».



В кризис Discover Financial Services вошла со значительным запасом прочности, имея доступную ликвидность, достаточность капитала и сбалансированные источники фондирования. Кроме того, менеджмент разработал программу дополнительного сокращения издержек в размере $400 млн в 2020 году. По оценкам аналитиков «ФИНАМа», эмитент сможет пройти кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое восстановление после окончания пандемии коронавируса. При этом акции компании выглядят недооцененными по финансовым мультипликаторам и с точки зрения технического анализа, особенно учитывая сильное снижение в текущем году.