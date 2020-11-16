Новости о вакцине опустили цены на защитные активы

16 ноября 2020, 11:15

Прошедшая неделя выдалась позитивной для рынков драгоценных металлов. Причем наибольший прирост показали цены на промышленные драгметаллы – серебро, палладий и платину, золото умеренно дорожало.

Одним из факторов роста стало резкое снижение неопределенности после прошедших выборов президента США. И хотя официально итоги еще не подтверждены, большинство голосов отдано за представителя демократической партии Джо Байдена. Это вселило в рынки надежду на более масштабные программы стимулирования, хотя контроль республиканского большинства над Сенатом выступает ограничительным фактором. Кроме того, глава ФРС США пока высказывается крайне осторожно по поводу принятия дальнейших мер до окончательного подведения итогов выборов.



Другим поддерживающим рынки драгоценных металлов фактором стало активное распространение COVID-19 в Европе и США. Но объявление о почти готовой вакцине фармацевтами США сильно ограничивает потенциал роста цен на защитные активы и поддерживает промышленные драгоценные металлы. Тем не менее курс доллара слабеет и это оказывает дополнительную поддержку всем проинфляционным активам. Текущая неделя будет наполнена важной статистикой и выступлениями представителей центральных банков, что может повысить волатильность цен. ФРС США по итогам ноябрьского заседания сохранила процентную ставку в диапазоне 0,00-0,25% и сообщила, что продолжит покупать гособлигации в объеме «как минимум» $120 млрд в месяц, а также использовать другие инструменты и программы по мере необходимости и в зависимости от динамики американской экономики.



Заявление ФРС по итогам двухдневного заседания практически не претерпело изменений по сравнению с текстом по итогам предыдущей встречи. ФРС вновь обязалась использовать «весь спектр инструментов» для поддержки экономики и обещала не рассматривать повышение ставок до тех пор, пока не будет восстановлена максимальная занятость, а инфляция не окажется на пути к тому, чтобы превысить ориентир в 2%. По сообщению главы ФРС Пауэлла, последнее заседание ФРС было посвящено анализу скупки активов. По его словам, в случае необходимости ФРС может изменить срок действия программы, ее объем и состав. На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС также сказал, что американская экономика сейчас восстанавливается более медленно после ускорения, полученного ранее благодаря бюджетной помощи и возобновлению работы некоторыми предприятиями. Недавний рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в США и за границей вызывает «особое беспокойство».



По оценкам аналитиков Goldman Sachs, победа демократов на выборах приведет, возможно, к дополнительным бюджетным расходам в размере $2 трлн, ускорению инфляции и заставит ФРС повысить процентные ставки уже в 2023 г., на два года раньше, чем ожидалось. При этом «существует реальный риск того, что мы окажемся в неспокойной ситуации» в ближайшие недели, поскольку миллионы безработных начнут терять пособия, а политический тупик задержит продление программ поддержки, сообщил Дэвид Уилкокс, бывший чиновник ФРС.



Банк Англии по итогам прошедшего заседания расширил программу выкупа бондов на 150 млрд фунтов стерлингов ($195 млрд) в попытке смягчить последствия второй волны коронавируса для экономики Великобритании.



Объем программы выкупа активов увеличен до 895 млрд фунтов. По мнению регулятора, экономика Великобритании восстановится до уровня, наблюдавшегося до коронавируса, не раньше первого квартала 2022 г. Банк Англии сообщил, что готов расширить стимулы в случае ухудшения прогноза инфляции. Процентная ставка оставлена без изменения на уровне 0,1%.



В азиатских хабах на прошедшей неделе наблюдался спад продаж – в Китае из-за укрепления курса юаня, в Индии под влиянием значительного роста внутренних цен в преддверии крупных фестивалей. Однако возвращение ограничений из-за коронавируса в Европе и неопределенность с выборами в США привели к привели к росту инвестиционного спроса.



В Китае дисконты на покупку золота снизились до $20-26/унц, спрос по-прежнему стабилен. Интерес к покупкам возникает при падении цен к уровням $1 870-1 880/унц. В Гонконге золото продавалось с премией $0,5/1,5/унц.



В Индии золото торговалось с дисконтом в $4/унц, т.к. розничный спрос начал снижаться из-за роста цен. Даже дилеры сократили закупки, хотя покупали довольно активно еще пару недель назад. По мнению представителей отрасли, контрабандные поставки золота в Индию могут вырасти, т.к. многие остались без работы после карантинных ограничений, что будет способствовать поиску заработка в кризисный год. Считается, что как только ограничения на поездки будут сняты, каналы контрабанды станут активными. Данные Всемирного золотого совета показывают ежегодные поставки контрабандного золота в страну в размере 120-150 т.



В Сингапуре премии на поставку золота составили $0,8–1,4/унц, отмечалась небольшая активизация продаж ювелирных изделий. Премии на поставку золота в Японии составляли $0,5/унц.



Цены на золото на прошедшей неделе протестировали уровень $1 866 на волне оптимизма по поводу объявления ведущими СМИ Джо Байдена президентом США, но после объявления прорыва в производстве вакцины от коронавируса американской компанией Pfizer произошло резкое снижение до $1 866/унц. Слабый доллар и надежды на программы стимулирования поддерживали рынок всю прошедшую неделю, однако перспектива ухода риска стагнации экономики от коронавируса ухудшает перспективы принятия масштабны программ стимулирования ФРС США.



Цены на серебро в Чикаго на прошлой неделе вырастали до $26,055/унц., после чего понизились к $24,185/унц. в корреляции с рынком золота. Соотношение цен на золото и серебро составило 77,35 (среднее значение за 5 лет — 79,5). Соотношение платины и серебра составило 35,284 (средний показатель за 5 лет — 57).



По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF-фонды, инвестирующие в золото и серебро на прошедшей неделе выросли на 0,3% и 1,4% соответственно.



Цены на платину в прошедшую неделю вырастали до $913/унц., после чего резко снизились до $857/унц. в корреляции с рынком золота. Спред между золотом и платиной составил $1 062,5/унц, между палладием и платиной – $1 601,6/унц.



Цены на палладий на прошедшей неделе протестировали психологически сильный уровень $2 500/унц, после чего понизились к $2 455/унц. В настоящее время рынок находится на уровне $2 492/унц, получая поддержку от возможного более быстрого восстановления мировой экономики, автомобильного рынка и спроса на металл со стороны автомобильной промышленности.



По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF-фонды, инвестирующие в платину и палладий понизились на 0,6% и 0,4% соответственно.

