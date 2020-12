Spotify подводит музыкальные итоги в 2020 году

3 декабря 2020, 12:15

2020-й подходит к концу, а значит, пришло время подводить итоги. Spotify - самый популярный в мире аудиостриминговый сервис по подписке - проанализировал, какую музыку выбирали 320 миллионов пользователей из разных стран в 2020 году, и собрал треки и исполнителей, которым отдавали предпочтение украинские слушатели с момента запуска сервиса в Украине 15 июля.



Также, сегодня, 2-го декабря, украинским пользователям в приложении стала доступна персональная статистика прослушивания музыки с момента запуска сервиса 15 июля. Она поможет узнать, какие треки и исполнители полюбились больше всего, а также покажет, сколько времени пользователи слушали музыку и какие жанры преобладали. Статистика индивидуальна для каждого пользователя Spotify.



Особенным этот обзор делает то, что по нему можно определить настроение украинских слушателей Spotify. В этот сложный период многие обратились за поддержкой к музыке. Чаще всего украинские пользователи сервиса слушали музыку и плейлисты, которые помогали им расслабиться и настроиться на позитивный лад.



Уходящий год прошёл под знаком социального дистанцирования и удалённой работы, поэтому слушатели стали больше использовать музыку при общении со своими друзьями в социальных сетях. Чаще всего украинские пользователи Spotify делились любимыми треками в историях Instagram, где особой популярностью пользовалась бодрая композиция «Танцы» рок-коллектива ssshhhiiittt!. Также слушатели часто делились романтичным треком «we fell in love in october» от инди-поп исполнительницы girl in red, песней «Sweater Weather» инди-рок группы The Neighbourhood и меланхоличным треком «Star Shopping» в стиле эмо-рэп.



Интересы многих слушателей Spotify в Украине в 2020 году соответствовали глобальным трендам. В топе музыкантов лидируют исполнители рэпа - kizaru, MORGENSHTERN, Скриптонит, Макс Корж, ЛСП. Так же и с топом альбомов: большая часть — это альбомы представителей рэп-сцены.



Тем не менее, смесь жанров заметна в рейтинге лучших треков. Здесь хип-хоп треки «Дежавю» (kizaru) и «Cadillac» (MORGENSHTERN, Элджей) соседствуют с поп-хитами «Снова я напиваюсь» от SLAVA MARLOW и «Поболело и прошло» от HENSY.



Самое большое разнообразие вкусов среди украинских слушателей Spotify демонстрирует топ-5 популярных групп, в котором лидирует жанр K-Pop. Список возглавил корейский бой-бенд BTS, который в 2020 году стал мировым феноменом. Их первый англоязычный сингл «Dynamite» установил глобальный рекорд Spotify (12.6 миллионов прослушиваний в первые 24 часа).



Кроме этого, в топ попала панк-группа Король и Шут и представители металла Rammstein, которые объявили в июне 2020 года о том, что работают над новыми треками. И, конечно, не обошлось без хип-хопа – в пятёрку лучших коллективов вошла американская группа $uicideboy$.



В рейтинге самых популярных исполнительниц почти все места заняли мировые звёзды. Чаще всего украинские пользователи слушали триумфатора самой престижной музыкальной премии Грэмми-2020 Billie Eilish, а также Ariana Grande, которую в 2019 году Spotify назвал самой популярной артисткой десятилетия. В топ-5 попала и Dua Lipa, чей альбом «Future Nostalgia» в апреле 2020 года побил рекорды Spotify как самый прослушиваемый в день альбом, записанный исполнительницей из Великобритании. Украинским слушателям приглянулось и творчество Halsey - автора хитов «Closer» в дуэте с The Chainsmokers и «New Americana».



Итоги года Spotify в Украине

Топ-5 исполнителей

1. kizaru,

2. MORGENSHTERN,

3. Скриптонит,

4. Макс Корж,

5. ЛСП



Топ-5 исполнительниц

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Zivert

4. Dua Lipa

5. Halsey



Топ-5 групп

1. BTS

2. Miyagi & Andy Panda

3. Король и Шут

4. $uicideBoy$

5. Rammstein



Toп-5 треков

1. «Снова я напиваюсь», SLAVA MARLOW

2. «Дежавю», kizaru

3. «Blinding Lights», The Weeknd

4. «Cadillac», MORGENSHTERN, Элджей

5. «Поболело и прошло», HENSY



Toп-5 альбомов

1. «BORN TO TRAP», kizaru

2. «YAMAKASI», Miyagi & Andy Panda

3. «OLD BLOOD», Вoulevard Depo

4. «Karmageddon», kizaru

5. «After Hours» The Weeknd



Под какое настроение чаще всего искали музыку?

1. Жизнерадостное

2. Счастливое

3. Расслабленное

4. Уверенное

5. Спокойное



Топ-5 треков, которыми делились в Instagram

1. «Танцы», ssshhhiiittt!

2. «Star Shopping», Lil Peep

3. «we fell in love in october», girl in red

4. «Положение», Скриптонит

5. «Sweater Weather», The Neighbourhood