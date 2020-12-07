Зеленая энергетика и дивполитика поддержат акции Con Edison

7 декабря 2020, 10:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности американского электроэнергетического холдинга Con Edison.

По мнению аналитиков, фокус на развитие зеленой энергетики поддержит бизнес компании, а щедрая дивидендная политика повышает ее привлекательность акций для инвесторов. Ценные бумаги рекомендуется «Держать» с целевой ценой $83,8, потенциал роста составляет 10,2%.



Con Edison — один из крупнейших американских электроэнергетических холдингов с совокупной стоимостью активов около $60 млрд. Сетевые услуги компании сосредоточены на обслуживании Нью-Йорка и агломерации.



За первые 9 месяцев 2020 года чистая прибыль Con Edison выросла всего на $9,0 млн относительно аналогичного периода 2019 года, что объясняется кризисом в мировой экономике в связи с Covid-19. «В ESG-презентации компании от ноября 2020 года приводится факт увеличения резервов по сомнительным долгам на $17,4 млн, благодаря чему образовалось дополнительное снижение чистой прибыли. Помимо того, компания приняла пакет мер по отказу от штрафных санкций за нарушение сроков платежей, и это оказало влияние на итоговый финансовый результат», — сообщается в аналитической записке.



Чистый долг Con Edison с начала года увеличился на 10,47% до $22,8 млрд, при этом соотношение «Чистый долг/EBITDA» составляет 4,91х, что приемлемо на уровне среднего для индустрии соотношения 5,16х. Согласно исследованию, в этом году компания ожидает роста EBITDA на 2,89% и выручки — на 1,51% (г/г).



Стратегия Con Edison сфокусирована на дальнейшем развитии зеленой энергетики: в портфеле генерации компании доля ВИЭ составляет 70,8%. Con Edison занимает 7 место в мире и 2 — в США по производству солнечной энергии, и в ближайшие годы планирует наращивать объемы. Кроме того, компания инвестирует в инфраструктуру зарядных станций и технологии хранения электроэнергии.



Еще одним фактором привлекательности Con Edison аналитики «ФИНАМа» считают низкий коэффициент внеплановых отключений (в абсолютном выражении и в масштабе национальной электроэнергетической системы США): «В 2019 году коэффициент внеплановых отключений для Con Edison составил 526 (на тысячу потребителей) при средненациональном показателе в 1000 случаев». Компания инвестирует значительные средства в установку интеллектуальных систем учета, хранения и подачи электроэнергии: так, Con Edison была первой фирмой, установившей на своих сетях систему интеллектуальному распознавания утечек газа.



Дивидендная политика Con Edison предполагает выплату 60-70% прибыли акционерам. Компания непрерывно выплачивает ежеквартальные дивиденды на протяжении 46 лет и обладает самым долгим сроком наращивания дивидендов среди электроэнергетических компаний США. «В условиях пандемии компания не изменила дивидендную политику и ежеквартально выплачивала дивиденды в размере $0,77 на акцию», — отмечается в исследовании.



Аналитики ГК «ФИНАМ» рекомендуют «Держать» акции Con Edison и формировать длинные позиции по эмитенту на ценовых коррекциях с учетом актуальной стратегии развития, а также операционного и финансового роста бизнеса.