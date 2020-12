Наушники KOSS The Plug - теперь беспроводные

21 декабря 2020, 12:45

Все чаще мы делаем выбор в пользу беспроводной техники, особенно это касается аксессуаров, ведь в повседневной бурной жизни нам так хочется ощутить свободу, не сковывающую наши действия.

Поэтому с радостью спешим поделиться отличной новостью, и представить обновленную модель легендарных вставных наушников The Plug – The Plug Wireless. Потрясающая шумоизоляция, достигаемая с помощью пенных амбушюр с эффектом памяти, позволит вам погрузиться в мир любимой музыки и не отвлекаться на лишний шум вокруг. Инженеры Koss наградили новую версию наушников отличной автономностью – до 6 часов беспрерывной работы. Безусловно, The Plug Wireless можно использовать не только для прослушивания музыки или интересных подкастов, но и для общения с родными, благодаря встроенному микрофону, а пульт ДУ позволит менять громкость, отвечать на звонки и переключать трек, не доставая телефон из кармана.