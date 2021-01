ГК "ФИНАМ" о перспективах iShares U.S. Consumer Services ETF

20 января 2021, 11:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование iShares U.S. Consumer Services ETF, инвестирующего в бумаги ведущих компаний потребительского сектора США.

Аналитики отмечают устойчивость сектора к кризису и прогнозируют, что очередной пакет экономических стимулов позитивно повлияет на его ключевых игроков в долгосрочной перспективе. Акции фонда рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $85, потенциал роста составляет 19%.



iShares U.S. Consumer Services ETF (IYC) — индексный фонд, отслеживающий индекс Dow Jones U.S. Consumer Services Index и состоящий из акций ведущих американских компаний потребсектора. В состав фонда входят бумаги 135 эмитентов, среди которых наибольшую долю занимают ритейлеры, медиакомпании, а также представители гостиничного бизнеса и сферы развлечений.



Самая большая доля приходится на Amazon (9,81%) — крупнейшего в мире интернет-ритейлера, акции которого по итогам 2020 года подорожали на 76%. На втором месте — оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot с весом 6,96%, выручка которого выросла в прошлом году на 23%. Третье место с долей 6,05% в структуре фонда занимают акции медийного гиганта Walt Disney.



В последние годы iShares US Consumer Services ETF демонстрировал устойчивые положительные результаты по доходности, а за предыдущие 12 месяцев даже обогнал Индекс S&P 500: по итогам 2020 года доходность составила 23,55%, а в предыдущем 2019 году — 27,45%.



В исследовании отмечается, что, несмотря на пандемию коронавируса, потребсектор остается в безопасности: «В периоды экономических потрясений такие бумаги торгуются лучше рынка ввиду высокого спроса на товары первой необходимости. За последние 12 месяцев подиндекс потребительского сектора S&P 500 Consumer Discretionary Index повысился на 33,7%».



При этом для целого ряда компаний фактор пандемии даже стал драйвером роста финансовых результатов. «Люди стали меньше посещать кафе и рестораны, отдавая предпочтение питанию дома, а также начали активнее совершать покупки через интернет, что оказало поддержку представителям электронной коммерции. Переход на удаленную работу и учебу, в свою очередь, простимулировал спрос на электронику и другие товары для дома и обустройства жилья», — отмечают аналитики «ФИНАМа».



По мнению специалистов, важным позитивным фактором для отрасли является недавнее согласование демократической и республиканской партиями США нового пакета стимулов в размере $900 млрд, предусматривающего обширные меры поддержки американского населения. До середины марта в качестве пособия по безработице будет еженедельно выплачиваться $300, отдельным категориям граждан предусмотрены прямые выплаты в $600, а в дальнейшем Джо Байден пообещал увеличить размер единовременных выплат до $2000.



Аналитики ГК «ФИНАМ» прогнозируют, что в долгосрочной перспективе iShares US Consumer Services ETF продолжит приносить хорошую прибыль, благодаря отличным перспективам входящих в него сильных игроков потребительского сектора. Акции фонда рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $85, потенциал роста составляет 19%.