Спрос на серебро поддержат низкие ставки и промышленный сектор

13 февраля 2021, 12:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности ETF iShares Silver Trust, инвестирующего в серебро.

В 2021 году аналитики ожидают роста стоимости драгметалла из-за высокого инвестиционного спроса на фоне низких ставок, увеличения потребления серебра промышленным сектором и восстановления покупательской способности на рынке ювелирных изделий. Акции фонда рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $30, потенциал роста составляет 19,5%.



Биржевой инвестиционный фонд iShares Silver Trust отслеживает цену на серебро, хотя и не является в чистом виде индексным фондом — он выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca. Поскольку инвестиции в физический драгоценный металл сопряжены с техническими сложностями и высокими издержками, такой инструмент — это наиболее простой и удобный способ инвестиций в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на серебро.



Согласно исследованию, в 2020 году в результате пандемии коронавируса совокупный спрос на серебро, за исключением спроса со стороны биржевых фондов, снизился на 6%, до минимального за последние 11 лет уровня 930,9 млн унций: «Спрос в сегменте производства декоративных изделий из серебра упал на 34% до 40,8 млн унций, со стороны ювелирной промышленности — на 23% до 153,6 млн унций, в сегменте производства фотоэлектрических элементов — на 14% до 28,2 млн унций, а со стороны промышленного сектора — на 9% до 466,5 млн унций». В то же время вложения в физическое серебро (монеты и слитки) выросли на 27% до 236,8 млн унций, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.



В 2021 году увеличению стоимости серебра будет способствовать продолжение ультрамягкой денежно-кредитной политики ведущих центральных банков: «Инвестиционный спрос сохранится на высоком уровне ввиду потребности инвесторов в хеджировании рисков и защите сбережений от обесценивания в условиях низких процентных ставок». Одновременно, как отмечают эксперты «ФИНАМа», в ближайшие годы ожидается значительное увеличение спроса со стороны промышленного сектора, в частности, за счет структурного перехода автомобилестроения на гибридные и электрические двигатели. Рост потребления драгметалла прогнозируется также в производстве фотоэлектрических элементов, которые активно применяются в отрасли альтернативной электроэнергетики, и в производстве компонентов технологии 5G. Кроме того, по мере выхода мировой экономики из кризиса снижение уровня безработицы будет способствовать восстановлению потребительского спроса, в том числе — на ювелирные изделия и предметы из серебра.



За последний год акции фонда iShares Silver Trust принесли своим владельцам доходность свыше 50%, и, как считают эксперты, потенциал роста еще далеко не исчерпан. Аналитики «ФИНАМа» рекомендуют «Покупать» акции фонда с целевой ценой $30 и потенциалом роста 19,5%.