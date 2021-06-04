Летим в Турцию - что нужно помнить

Каждую неделю из Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского с понедельника и до воскресенья включительно, выполняется регулярный рейс в Турцию украинской авиакомпанией Bees Airline
Для туризма Турция открыта. Однако, из-за пандемии COVID-19 в стране введены некоторые карантинные ограничения, а в ночное время с 21:00 до 5:00 в будние дни действует комендантский час
ВАЖНО! С 1 июня 2021 для граждан Украины вернули необходимость иметь негативный ПЦР-тест. Для въезда в страну авиационным и морским путем, а также по суше обязательным является наличие страхового полиса на COVID-19, также заполнения электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции. Все подробности по ссылке: https://register.health.gov.tr/#
ВНИМАНИЕ! Электронную форму необходимо заполнить за 72 часа до прибытия в Турцию. Заполненную форму необходимо распечатать или сохранить на смартфон или другой девайс для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс
ОГРАНИЧЕНИЯ: лица, которые на протяжении последних дней находились в Великобритании, ЮАР, Дании, Бразилии и прибыли в Турцию по суше, авиа и морскими путями должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан не более чем за 72 часа до въезда в страну
В случае транзита по територии Турции ПЦР-тест и заполнения электронной формы не нужны
Карантин в Турции в социальной, экономической и культурной сферах касаются в основном граждан страны, и на туристов не распространяются. На территории отеля разрешены все сервисы и услуги
За пределами отеля рестораны, кафе работают в будни с 7:00 до 20:00 на доставку и на вынос. С 20:00 до 24:00 - только на доставку. В выходные дни: с 7:00 до 24:00 - только на доставку. Бары и рестораны работают обслуживая посетителей в уличных террасах до 21:00. Также соблюдать 50% -ное ограничение заполняемости, а за столом могут находиться не более 10 человек. Посетителям запрещено употреблять пищу и напитки в торговых и сервисных залах предприятий общественного питания. Торговля едой на вынос разрешена
Магазины и супермаркеты открыты с 10:00 до 17:00, работают и в выходные (суббота, воскресенье)
Работа культурно-развлекательных мероприятий, киносеансы, концерты, театральные представления и конференции, ночные клубы - открыты
Общественный транспорт работает в соответствии с расписанием, с соблюдением пассажирами социальной дистанции
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