27 июля 2021, 9:15

Фондовые индексы выросли на фоне восстановления деловой активности

Большинство ведущих мировых индексов вновь продемонстрировали уверенный отскок после просадки, которая произошла неделей ранее: восстановление деловой активности и неплохой сезон отчетностей стали главными драйверами роста фондовых площадок. Финансовые результаты компаний останутся в фокусе инвесторов и на этой неделе, но основное внимание рынков в ближайшие дни сконцентрируется на заседании ФРС, которое состоится 27-28 июля.



По итогам недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,08%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 1,96%, а Nasdaq Composite подскочил на 2,84%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, вырос на 0,83%, британский FTSE 100 окреп на 0,28%, а китайский CSI 300 завершил неделю умеренным спадом, на 0,11%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 92,90 пункта, выиграв за неделю 0,23%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,27% до 1,1773.



Доходность 10-летних облигаций США за неделю выросла на 1,4 б. п. до 1,283%, британских 10-летних Gilts – снизилась на 3,8 б. п. до 0,589%, 10-летних немецких бондов – упала на 6,2 б. п. до -0,413%.



Предварительные данные по композитному индексу деловой активности в производственном секторе Еврозоны от IHS Markit подтвердили тенденцию восстановления консолидированной экономики альянса от кризиса, вызванного Covid-19. В июле индекс достиг 60,6 пункта (значение выше 50 пунктов характеризует рост активности, ниже 50 пунктов – ее снижение) при консенсусе 60 пунктов и значении за июнь 59,5 пункта. Индекс деловой активности в Великобритании, напротив, показал замедление роста экономической активности, упав с 62,2 пункта в июне до 57,7 пункта в июле (консенсус 61,9 пункта): рост числа заражений Covid-19 здесь существенно замедлил восстановление страны. Аналогичная тенденция наблюдается в США: показатель в июле остановился на 59,7 пункта при 63,7 пункта в июне, что было вызвано падением активности в секторе услуг.



Брюссель настаивает на том, что ЕС не намерен пересматривать сделку по Brexit с Великобританией после того, как Лондон предпринял смелую попытку пересмотреть правила торговли для Северной Ирландии. Возобновление напряженности произошло после того, как выяснилось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел пересмотреть так называемый протокол по Северной Ирландии, хотя он вступил в силу только с начала 2021 года. Лорд Дэвид Фрост, ответственный за вопросы Brexit, опубликовал документ, в котором предлагалось изменить ключевые части протокола, включая лишение Европейского суда его роли в контроле торговых отношений. Большинство проверок в портах Ирландского моря для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, предлагается заменить новой системой, в значительной степени основанной на честности продавцов, с выборочными проверками за границей. Марош Шефкович, вице-президент Европейской комиссии по отношениям с Великобританией, сказал, что Брюссель «не согласится на пересмотр протокола».



FT сообщает, что по результатам саммита G20 министры стран группы договорились о принятии новых климатических целей в своих юрисдикциях, предваряя саммит ООН по климату COP26, который состоится в британском Глазго в ноябре текущего года. Министрам, тем не менее, не удалось подписать план по постепенному отказу от угля, что было связано с несогласием России, Китая, Индии и Саудовской Аравии.



Решение управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) стать более «терпимым» к инфляции подверглось критике ряда наиболее консервативных его членов, в частности, президента Бундесбанка Йенса Вайдмана и председателя банка Нидерландов Клааса Нота. После заседания, которое состоялось 22 июля, ЕЦБ заявил, что продолжит выкупать облигации прежними темпами как минимум до осени 2021 года и будет поддерживать процентные ставки на низких уровнях с целью «разгона» инфляции. Регулятор также отметил, что готов допустить превышение целевого таргета по инфляции в 2%. ЕЦБ по итогам заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне -0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%.

