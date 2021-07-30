Tesla согласилась выплатить $1,5 млн компенсации

30 июля 2021, 11:15

Компания Tesla имеет возможность программно влиять на многие функции электромобилей, включая доступную пользователю предельную ёмкость тяговой батареи и максимальное напряжение зарядки.

В 2019 году часть седанов Model S получила обновление ПО, которое снижало напряжение на 10 %. Это стало поводом для коллективного иска, ради удовлетворения которого Tesla придётся выплатить $1,5 млн.



Строго говоря, как поясняет Reuters, компенсацию в размере $625 млн получит каждый из владельцев 1743 седанов Tesla Model S, которых коснулось данное ограничение. Непосредственно автовладельцам будут направлены $1,09 млн, оставшиеся $410 тыс. получат адвокаты в качестве вознаграждения за работу.



Истцы утверждают, что часть электромобилей Tesla Model S в 2019 году из-за программного ограничения на протяжении трёх месяцев довольствовалась сниженным на 10 % пределом зарядного напряжения. Последующее обновление уменьшило величину ограничения до 7 %, но в этом состоянии электромобили пребывали ещё семь месяцев. Лишь к марту 2020 года вышло обновление, которое сняло ограничение для 1552 экземпляров Tesla Model S. Ещё 57 машин подверглись замене аккумуляторов, оставшиеся 134 должны лишиться ограничения с течением времени.

(C) 3dnews.