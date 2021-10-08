Укрпошта відкрила у Києві Алею поштових марок

8 октября 2021, 11:45

Перша в Україні Алея поштових марок з’явилася у Києві. Цей унікальний арт-об’єкт Укрпошта подарувала киянам до Всесвітнього дня пошти, який відзначається 9 жовтня.

«Напередодні нашого професійного свята ми робимо подарунок киянам та гостям столиці. Символічно на Поштовій площі поряд з будівлею колишньої поштової станції відкриваємо першу в Україні Алею поштових марок, де представлені 30 найкращих з них за 30 років незалежності. Відтепер офіційно марки стали не лише своєрідною поштовою валютою, аби лист дійшов до свого адресата, а повноцінним арт-об’єктом. Впевнений, Алея стане одним із найулюбленіших місць киян та ще однією візитівкою столиці», - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Серед представлених на Алеї – марки, що символізують боротьбу за незалежність: «Монумент Незалежності (2001), Київ», марка у формі карти України із національним гаслом «Слава Україні!», яка здобула золото за найоригінальніший у світі формат на міжнародному конкурсі Nexofil Award 2020. Також серед експонатів і марка «Передова», що символізує з одного боку захист країни, а з іншого - боротьбу із пандемією COVID-19, і яку Укрпошта випустила однією із перших у світі.



Доповнили Алею найтитулованіші голограмні марки «Комахи України». Вони вперше за всю історію сучасного марковидання здобули найвищу філателістичну нагороду — Grand Prix WIPA (Австрія) і статус найкращої марки світу 2018 року. До того ж випуск був відзначений ще двома міжнародними філателістичними нагородами: Nexofil Award (Іспанія) та Asiago (Італія).



Ще одна марка, що визнана міжнародним журі, - «Листоноша Федір Фекета». Вона виборола срібло у конкурсі «Краща поштова марка Європи 2020 — вибір журі» за темою «Давні поштові маршрути». Легендарний листоноша із села Тур’ї Ремети на Закарпатті, якому встановлено пам'ятник у м. Перечин, долав щодня до 60 кілометрів, доставляючи листи.



Також на Алеї встановлено марки, що зображують символи столиці України. Це «Котлета по-київськи», «Архангел Михаїл», мозаїка з зображенням якого прикрашає київську станцію метро «Золоті ворота», марка із зображенням вишивки «Сорочка (фрагмент). Київщина»



Значна частина представлених марок присвячена національним ужитковим речам, музичним інструментам. Марки обиралися таким чином, щоб показати різноплановість як тематичну, так і жанрову.



Алея поштових марок функціонуватиме в Києві постійно. Помилуватися калейдоскопом марок можуть всі охочі, для цього потрібно лише завітати на Поштову площу.



Дізнатися більше про Алею марок можна, перейшовши за QR-кодом на лендінг – там зібрана інформація про кожну марку на трьох мовах, щоб не тільки кияни, але і гості столиці могли ознайомитися з «біографією» марок.