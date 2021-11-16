Мировые рынки остаются в режиме ожидания

16 ноября 2021, 11:45

Во вторник мировые фондовые рынки продолжают демонстрировать невнятную динамику в ожидании новых драйверов.

Опасения, связанные с разгоном инфляции в ведущих странах и неминуемой реакцией на это со стороны центробанков, оказывают сдерживающее влияние на настроения инвесторов, тогда как сезон корпоративных отчетностей, который поддерживал акции в последние недели, постепенно подходит к концу. В то же время и поводов для какого-то значимого снижения рынков пока не наблюдается. Состоявшаяся накануне 3,5-часовая виртуальная встреча лидеров США и Китая прошла, судя по всему, весьма доброжелательно, без каких-то неприятных эксцессов. Джо Байден и Си Цзиньпином признали напряженность в отношениях между странами, но пообещали сделать все возможное, чтобы конкуренция не переросла в конфликт, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран носило взаимовыгодный характер.



Сегодня в центре внимания мировых инвесторов будет находиться макростатистика, прежде всего данные по розничным продажам в США за октябрь, которые должны показать, как быстрый рост цен влияет на потребительскую активность в стране. Кроме того, в Европе будет обнародована вторая оценка динамики ВВП, а в Штатах выйдут октябрьские данные по промпроизводству. Также сегодня ожидаются выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и ряда представителей Федрезерва.



Среди запланированных к публикации корпоративных отчетностей выделим результаты американских ритейлеров Walmart и Home Depot, в России – маркетплейса Ozon.



По состоянию на 11:55 МСК индекс МосБиржи торговался в минусе на 0,07%, тогда как долларовый индекс РТС прибавлял 0,15%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,11%, Гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 1,14%, а китайский CSI 300 практически не изменился. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,13%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 1 б.п. до 1,61%. Январские фьючерсы на Brent подскочили на 1% до $82,87.



В США продолжили снижение акции производителя электромобилей Tesla, потеряв в понедельник 1,9% на информации о том, что Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании. Так, стало известно, что накануне он продал акции на сумму еще $930 млн. Всего же с 8 ноября, когда был проведен опрос в Twitter, по результатам которого Маск пообещал продать 10% своего пакета акций Tesla, им было реализовано бумаг компании на $8,83 млрд, а капитализация Tesla за этот период упала более чем на 17%.



На торгах в Гонконге среди лидеров роста оказались акции владельцев казино Sands China (+6%) и Galaxy Entertainment (+5,1%), а также бумаги автоконцерна Geely Automobile (+4,2%) и биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical (+3,8%).



В Европе в начале торгов позитивную динамику продемонстрировали акции телеком-оператора Vodafone, подскочившие в цене на 5,1% на фоне сильных квартальных финансовых результатов компании.



