Клиенты довольны на 96 из 100: GigaCloud празднует 5 лет на рынке

18 ноября 2021, 9:15

Облачному оператору GigaCloud исполнилось пять лет. За это время компания стала надежным технологическим партнером, которому доверяют клиенты из Украины и других стран.

Сервисами, сайтами и продуктами, размещенными в облачной инфраструктуре GigaCloud, ежедневно пользуются миллионы людей.



«Приятно оглядываться в прошлое и осознавать, какой путь нам пришлось пройти, ― говорит Артем Коханевич, CEO GigaCloud. ― Пять лет назад я присоединился к единомышленникам, которые горели идеей запуска нового облачного оператора на рынке Украины. От уже существующих он бы отличался двумя критериями ― широким продуктовым портфелем и клиентоориентированностью. Сегодня наши клиенты оценивают уровень сервиса на 96 из возможных 100 баллов, а объема оперативной памяти нашей инфраструктуры хватило бы, чтобы повторить запуск человека на Луну еще сотню миллиард раз. Кажется, у нас здорово получилось».



За 5 лет команда GigaCloud осуществила немало достижений, в том числе:



1500 клиентов строят успешный бизнес благодаря облачной инфраструктуре;

300 компаний-партнеров размещают IT-сервисы своих клиентов в облаке GigaCloud;

строят проекты на базе четырех географически разнесенных ЦОД в Украине и Европе;

разработали 22 продукта, закрывающие задачи бизнеса любой сложности;

первыми среди украинских облачных операторов получили международные сертификаты ISO 27001:2013, PCI DSS, а также сертификат КСЗИ одновременно на две площадки;

заключили партнерские соглашения с VMware, Microsoft, Veeam, Lenovo, Cisco и Red Hat;

открыли представительство во Львове;

запустили партнерскую программу, которая стала самой сильной на рынке.



«GigaCloud ― это, прежде всего, отличная команда, которая строит его год за годом», ― продолжает Артем Коханевич. ― И все достижения GigaCloud были бы невозможны без наших специалистов».



В 2022 году облачный оператор не собирается останавливаться на достигнутом. В планах ― запуск новых сервисов и улучшение услуг, которыми уже пользуются клиенты GigaCloud.



GigaCloud ― облачный оператор, предоставляющий пространство для развития бизнеса. Компания предоставляет IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) и PaaS-услуги (Platform as a Service) клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до крупных корпораций. В портфолио компании более 1500 клиентов в шести странах мира и 300 компаний-партнеров.