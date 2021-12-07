Коррекция американских индексов продолжилась

7 декабря 2021, 13:15

Ну минувшей неделе мировые фондовые индексы показали неоднозначную динамику.

Ведущие индексы США оказались под тройным давлением опасений, касающихся распространения штамма «омикрон», выступлений Джея Пауэлла в Конгрессе, а также не оправдавших ожидания ноябрьских итогов на рынке труда. Тем временем Кристин Лагард подтвердила намерение ЕЦБ не повышать ставки в ЕС даже после скачка инфляции до 4,9%, что предопределило разнонаправленные торги на европейских площадках. Гонконгская биржа не смогла поддержать позитивные итоги недели в материковом Китае на фоне очередного удара по технологическим компаниям Поднебесной.



По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 0,94%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,22%, а Nasdaq Composite ослаб на 2,62%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, снизился на 0,57%, британский FTSE 100 вырос на 1,11%, а китайский CSI 300 стал тяжелее на 0,84%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 96,12 пункта, выиграв за неделю 0,03%, а валютная пара EUR/USD снизилась на 0,04% до 1,1313.



Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю уменьшилась на 12,60 б. п. до 1,356%, британских 10-летних Gilts – на 6,65 б. п. до 0,747%, 10-летних немецких бондов – на 3,65 б. п. до -0,378%.



Отчет по занятости в США за ноябрь показал разочаровывающие результаты на американском рынке труда. Экономика США добавила лишь 210 тыс. рабочих мест, что оказалось заметно меньше 546 тыс., зафиксированных месяцем ранее. Несмотря на более медленный, чем ожидалось, рост занятости в ноябре уровень безработицы упал на 0,4 п. п. до 4,2%. Таким образом, на конец ноября без работы остаются на 3,9 млн американцев больше, чем до начала пандемии в марте 2020 года. Проблемы с уходом за детьми и опасения, связанные с COVID-19, по-прежнему являются одними из основных причин, по которым люди не могут вернуться на работу.



Джей Пауэлл в ходе выступлений в Конгрессе США во вторник и среду сигнализировал о возможном ускорении сворачивания монетарной поддержки американской экономики в связи с резко подскочившей в последние месяцы инфляцией. «Экономика активно восстанавливается, и инфляционное давление велико, – сказал он. – Поэтому, на мой взгляд, уместно рассмотреть вопрос о завершении процесса покупки активов на несколько месяцев раньше». Пауэлл отметил, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обсудит данный вопрос на своем ближайшем заседании 14 и 15 декабря.



Конгресс США одобрил продление временного финансирования федеральных органов США до 18 февраля 2022 года, предотвратив правительственный шатдаун.



OPEC+ приняла решение о продолжении наращивания добычи нефти на 400 тыс. баррелей в день в январе 2022 года после дипломатической встречи высокопоставленных делегаций из США и Саудовской Аравии в Эр-Рияде на минувшей неделе.



Индекс потребительских цен в Еврозоне достиг 4,9% в годовом выражении в ноябре, остановившись в шаге от рекорда июля 1991 года в 5,0%. Тем не менее президент ЕЦБ Кристин Лагард охарактеризовала ситуацию как «временный скачок» и подтвердила, что рост процентных ставок в ЕС в 2022 году маловероятен.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 28 тыс. до 222 тыс. человек.



Китайская компания Didi Chuxing в пятницу, 3 декабря, сообщила о планируемом делистинге своих ADS с Нью-Йоркской фондовой биржи. Это решение стало следствием регуляторного давления Китая, а также новых требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которым SEC может в одностороннем порядке удалять акции компаний с фондовых бирж США, если Совет по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB) не может провести аудит результатов за последние три года. Поправка также требует, чтобы компании декларировали, контролируются ли они иностранными правительствами. На данный момент только две юрисдикции выступают против предоставления таких данных SEC: Китай и Гонконг. Новый закон, по оценкам Bloomberg, может привести к делистингу более 200 компаний с американских площадок.