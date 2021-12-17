GlobalLogic передала понад 250 одиниць техніки українським закладам освіти

17 декабря 2021, 13:45

Упродовж 2021 року міжнародна IT-компанія GlobalLogic в Україні передала українським освітнім закладам 254 одиниці техніки, серед яких, зокрема, ноутбуки та персональні комп’ютери.

Ще 20 технічних засобів заклади освіти отримають цього тижня.

Серед вишів, які отримали технічну допомогу від GlobalLogic, – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (84 одиниці), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (70 одиниць), Чорноморський національний університет імені Петра Могили (10 одиниць) тощо. Також фінансову допомогу та технічне обладнання отримали львівські, харківські та миколаївські навчальні заклади.

Найбільшу кількість техніки в рамках благодійної ініціативи компанії отримали київські заклади освіти – 130. Ще 77 одиниць отримали навчальні заклади Харкова, 35 – Львова, 12 – Миколаєва. Також упродовж року GlobalLogic виділила понад 50 тисяч доларів США на створення та забезпечення спільних навчальних лабораторій в українських університетах, ще понад 18 тисяч доларів США — на програму для викладачів університету. У межах співпраці кошти інвестувалися в професійний розвиток викладачів, їхні навчальні програми та університетські курси. За рік компанія передала освітнім закладам понад 500 одиниць техніки та меблів.

“Розвиток і підтримка технічної освіти в Україні є одним із ключових напрямів становлення країни загалом. Ми щороку інвестуємо в українську технічну освіту та прагнемо, щоб наші майбутні інженери мали можливість реалізувати свій професійний потенціал ще під час навчання. Ми допомагаємо українській освіті залишатися інноваційною й працюємо над тим, аби навчальне середовище було сучасним і цифровим”, – повідомив керівник університетської програми GlobalLogic в Україні та кандидат технічних наук Євген Сакало.

За 2021 рік компанія збільшила інвестиції в навчання спеціалістів на 27%. Усього з 2018 року GlobalLogic інвестувала понад 5,5 млн доларів США в розвиток інженерних талантів у регіоні Центральної та Східної Європи. Значна частина цих вкладень припадає на Україну. Про цьому, у 2021 році в межах програми GlobalLogic Education компанія розширила список університетів-партнерів в Україні до 24 закладів вищої освіти по всій Україні.