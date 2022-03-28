28 марта 2022, 7:45

“У 21 столітті війни виграють технологіями, а не танками”: експерт розповів, що може врятувати ВВП України.

Під час війни ІТ-індустрія залишається однією з небагатьох галузей, здатних підтримувати економіку України валютними надходженнями. Так, за «позитивного сценарію» експерти МВФ у 2022 році прогнозують падіння ВВП України на 10% до попереднього року і зменшення виробництва на 25-30% через зупинку ключових галузей промисловості. За позитивного сценарію українське ІТ здатне майже повністю відновити свою роботу та принести понад 20 млрд гривень податків до бюджету України за 2022 рік.

За результатами 2021 року ІТ-індустрія посідає друге місце в структурі українського експорту послуг з часткою у 37%.

За минулий рік галузь принесла понад $6,8 млрд експортних надходжень в економіку України. Враховуючи ризики для ключових галузей українського експорту через війну (аграрний сектор та металургія), цього року роль ІТ в економіці та відновленні держави буде ще більшою.

Наразі українські ІТ-компанії говорять про значну підтримку міжнародних клієнтів та відновлення продуктивності на рівні 80-90% від довоєнного – це дозволяє сподіватися збереження показників минулого року попри повномасштабну війну на території України. Головна причина стійкості галузі – мобільність ІТ-спеціалістів, незалежність від виробничих потужностей, які в інших галузях тимчасово недоступні або суттєво постраждали внаслідок воєнних дій.



Чи буде передувати йому подальший вибуховий ріст – залежить від багатьох чинників (тривалість війни, її вплив на людський капітал, інфраструктуру, довіру міжнародних клієнтів тощо). Але, очевидно, що кожен долар, який індустрія приносить в економіку країни, наразі стає ще важливішим.



Робота ІТ-індустрії – це стабільний приплив валюти у вигляді експортних надходжень, сотні тисяч високооплачуваних робочих місць, які продовжують працювати та створювати внутрішній попит на товари і послуги (а отже і підтримувати інші галузі економіки), сплачені персональні та корпоративні податки (в тому числі авансом) тощо. Окрім того, стабільна робота IT – запорука подальшої фінансової підтримки Захисників України та волонтерів, які їм допомагають. Лише за перші 10 днів війни ІТ-компанії України зібрали скерували понад 710 млн гривень на потреби військових, гуманітарні проєкти, підтримку державного бюджету тощо.

За словами Владислава Рашкована, заступника виконавчого директора МВФ, аби підтримати країну й населення в умовах війни ІТ-компанії можуть щонайменше продовжувати працювати, платити зарплату, співпрацювати з державою в боротьбі з ворогом і розвивати напрям кібербезпеки.

«ІТ-галузь значно допомагала Україні до війни, грає важливу роль під час і відіграватиме ще більшу — після. В 21-му столітті війни треба вигравати розумом і технологіями, а не ракетами та танками. Країні потрібні системи прийняття військових рішень, управління дронами, координації військ, аналітики дезінформації та спеціальні пошукові системи. В цьому може допомогти ІТ-галузь і низький уклін інженерам, які наближають нашу перемогу, — каже Владислав і ділиться прогнозами. — Після війни ми не лише навчатимемо дітей кодінгу та алгоритмічному мисленню в початковій школі, а й розвиватимемо бізнес-освіту для створення ІТ-продуктів в Україні. Нам будуть потрібні смарт-рішення — держава, міста, дороги та оселі. Це призведе до великого зростання ІТ-спеціалістів на ринку України».

ІТ-компанії ще за пандемії призвичаїлися до віртуальних робочих місць і онлайн-процесів, тож навіть у таких нестабільних умовах здатні бути ефективними. Компанія GlobalLogic, яка входить до трійки найбільших в Україні, повідомляє, що 100% клієнтів готові продовжувати співпрацю з компанією. Наразі продуктивність команди складає майже 90% у порівнянні з довоєнним періодом. Це дає підстави говорити про поступове відновлення бізнесу навіть за таких складних умов. У компанії підкреслюють важливість персонального внеску та відданості кожного інженера, які продовжують виконувати робочі задачі у надскладних воєнних умовах.



“Ключовий внесок ІТ-компаній в перемогу України лежить у економічній площині і з кожним роком збільшується. Так, за минулий рік ІТ-компанії перерахували на майже 40% більше податків і наростили експорт. Зараз, коли економіка котиться у прірву, ІТ здатне полегшити це падіння, підтримати Україну у найважчі часи нашої історії та прискорити відновлення після перемоги, — прокоментував Андрій Яворський, старший віце-президент GlobalLogic. — При цьому, зараз українське ІТ нарощує м’язи та має ще кращі перспективи. Війна сколихнула всю світову економіку та призвела до ізоляції ринку рф. Як наслідок, найближчим часом спостерігатиметься сплеск попиту на інженерів і ІТ-ринок закипить. Наші сильні українські спеціалісти матимуть перевагу, що підсилить роль України на міжнародній арені. Нас підтримує світ і, ще тісніше співпрацюючи з іноземним бізнесом, ІТ-індустрія зможе пришвидшити відновлення вітчизняної економіки. Внесок у перемогу робить кожен. Віримо, що вона вже зовсім скоро”.