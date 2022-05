Допомагаємо українським вчителям продовжувати викладати

25 мая 2022, 10:15

Вторгнення Росії в Україну – це трагедія, яка вплине на наступні покоління.

У міру того, як міжнародна спільнота продовжує реагувати, ми продовжуємо шукати шляхи, щоб допомогти – чи то підтримка гуманітарних зусиль, надання своєчасної достовірної інформації чи підвищення рівня кібербезпеки.



Оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а тисячі закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, за даними Міністерства освіти і науки України, понад 3,7 мільйона учнів зараз навчаються дистанційно.



Із переходом на дистанційне навчання для українських вчителів стає дедалі складнішим створення та надання контенту своїм учням. Щоб допомогти вчителям продовжувати викладати, Google співпрацює з Міністерством освіти України, ЮНЕСКО та партнерами з усього світу, щоб надати необхідні обладнання, програмне забезпечення, контент і провести тренінги з цифрової компетентності.



Щоб допомогти учням – як тим, що залишилися, так і тим, хто вимушено покинув звичне місце проживання – продовжувати освіту, Google надає фінансову допомогу для закупівлі, ліцензування та розповсюдження 43 000 ноутбуків Chromebook для українських викладачів, щоб вони могли продовжувати спілкуватися та співпрацювати зі своїми учнями, де б вони зараз не знаходилися.



Щоб забезпечити найкращий досвід використання цих пристроїв, Google співпрацює з місцевими організаціями, щоб провести тренінги для близько 50 000 викладачів, а також допомогти школам налаштувати пристрої та керувати ними віддалено завдяки оновленню Chrome Enterprise. За допомогою серії семінарів та онлайн-матеріалів викладачі дізнаються, як найкраще використовувати свої пристрої та набір інструментів Google Workspace for Education, які ми надаємо.



Google for Education також продовжуватиме оновлювати такі ресурси, як “Навчайте, де б ви не були” – центральний ресурс, розроблений під час пандемії, який містить інформацію, поради, тренінги та інструменти для навчання.



Ми також створили YouTube-платформу “Навчання”, щоб українські учні віком від 13 до 17 років могли знайти освітній контент, який допоможе їм у навчанні. При цьому особливий акцент буде зроблено, наприклад, на українську літературу та мовознавство, фізику, біологію, хімію та математику тощо.



Звичайно, війна в Україні зазнала впливу і на студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – багато хто з них тепер не можуть відвідувати заняття особисто чи в режимі реального часу. Щоб допомогти їм продовжувати навчання, ми зробили деякі преміальні функції Google Workspace for Education безкоштовними для українських університетів і коледжів до кінця року. Це дозволить проводити більш масштабні зустрічі до 250 учасників; а також записувати їх безпосередньо на Диску.



Google і надалі шукатиме шляхи, якими може співпрацювати з Міністерством освіти і науки України, а також освітянами сусідніх країн, щоб допомогти тим, хто постраждав від війни в Україні, зокрема надавати підтримку, щоб мільйони біженців шкільного віку мали доступ до освіти у цей непростий час.