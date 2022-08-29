Liki24.com, Nova Ukraine та Uber об'єдналися задля допомоги українцям

29 августа 2022, 15:12

До ініціативи Liki24.com долучилися благодійна організація Nova Ukraine і компанія Uber, аби надати людям в Україні доступ до необхідних ліків.

Українці, які постраждали від війни з росією та не мають фінансової можливості купувати ліки за повну вартість, отримуватимуть 50 % компенсації від фонду "Ліки для України".Наприкінці квітня 2022 року компанія Liki24.com започаткувала ініціативу, щоб допомогти українцям, які внаслідок війни не мають змоги придбати необхідні ліки. З цією метою було створено фонд "Ліки для України", який покриває половину вартості в разі замовлення медпрепаратів через застосунок Liki24. Компенсацію в 500 грн можна витратити, розраховуючись за декілька замовлень протягом одного дня з моменту активації.Фонд "Ліки для України", заснований Liki24.com, активно залучає до своєї ініціативи іноземні та українські компанії. Це допоможе збільшити обсяги допомоги для тих, хто її потребує. Так, за два місяці допомогу від фонду вже отримали понад 4 тис. українців на суму більш ніж 2 млн грн.Зокрема, американська благодійна організація "Nova Ukraine" зробила внесок на суму понад мільйон гривень до фонду "Ліки для України", що допоможе більш ніж 2 тис. українців, які через війну опинилися в скрутному стані.Своєю чергою до ініціативи долучилася також компанія Uber, яка надала промокоди для безкоштовної доставки замовлень, зроблених через фонд "Ліки для України". Доставка здійснюватиметься через сервіс Uber Connect, який Uber презентував у 2020 році.