6 сентября 2022, 10:45

Україна отримає 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Гроші можуть надійти найближчими днями, повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.



Цей транш допоможе забезпечити стійкість економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону.

