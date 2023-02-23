23 февраля 2023, 12:15

Юлія Саніна стала ведучою "Євробачення-2023" у Ліверпулі

Разом з Саніною конкурс також вестимуть легенда "Євробачення" Грем Нортон, який від 2009 року коментує пісенне змагання у Великій Британії. Відома англійська акторка та співачка Ганна Веддінгем, і співачка, модель і танцівниця Аліша Діксон.

