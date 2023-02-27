"Повернись живим" отримав від компаній Bolt і Visa 1,5 мільйона гривень

27 февраля 2023, 10:15

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну міжнародні бренди Bolt і Visa постійно підтримують нашу країну.

У рамках нової кампанії “Подяка” у фонд “Повернись живим” було здійснено пожертву у 1,5 мільйона гривень.

Так, протягом року Bolt та Visa передали для України кошти на загальну сумму 17 млн гривень. Це стало можливим завдяки тому, що люди активно продовжують користуватися сервісами цих компаній. Саме тому бренди запускають нову акцію “Подяка”. У рамках цієї кампанії вони хочуть показати, що, виконуючи буденні справи, кожен стає частиною великої та необхідної роботи, яка веде до перемоги, і подякувати всім за їхній вклад. Адже рушійною силою, яка допомагає бізнесу працювати та здійснювати, є саме користувачі: дівчина, яка викликає авто, щоб не запізнитися на роботу, юнак, що мчить на самокаті на зустріч до коханої, або водій, який щоранку підвозить до госпіталя медсестру.



“Сьогодні важливо не лише підтримувати волонтерські проєкти організацій та фондів, які допомагають наближувати перемогу, а й впроваджувати культуру благодійності. Тож саме бренди, яким довіряють в усьому світі, мають створювати цінність під час війни,” – зазначає Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи.

