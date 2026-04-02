Трамп не сможет вывести США из НАТО без одобрения Конгресса

2 апреля 2026, 12:15

Трамп и глава Госдепа Рубио заявили о возможном пересмотре членства США в НАТО, критикуя союзников по альянсу за недостаточную поддержку в войне с Ираном.

Эксперты отмечают, что формальный выход США из Североатлантического альянса будет затруднен. В 2023 г. Конгресс принял закон, запрещающий президенту в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать участие страны в договоре о НАТО. Для этого требуется либо одобрение Сената большинством в две трети голосов, либо принятие отдельного закона.



В то же время аналитики предупреждают о риске фактического ослабления альянса. Ключевым элементом НАТО остается его сдерживающая роль - уверенность в том, что нападение на одного из членов приведет к коллективному ответу, включая участие США.



Хотя статья 5 договора предусматривает помощь союзнику, подвергшемуся нападению, ее формулировка оставляет странам пространство для интерпретации. В случае если Вашингтон сочтет применение военной силы необязательным, юридически альянс может сохраниться, однако реальные гарантии безопасности для европейских стран окажутся под вопросом (The Wall Street Journal).