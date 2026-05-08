У Києві збудували дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт

Це один із кроків у межах підготовки міста до наступного опалювального сезону. Наразі столиця продовжує реалізацію плану енергостійкості.
Роботи тривають одразу за кількома напрямами:
відновлення пошкодженої інфраструктури;
інженерний захист об’єктів;
розвиток когенерації, резервного живлення та резервної системи теплопостачання.
На об’єктах уже виконують ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання й залучають профільних фахівців.
"Київ запроваджує всі можливі варіанти й рішення для забезпечення додаткових потужностей. Це комплексний підхід, при якому застосовуємо різні, водночас дієві й апробовані технічні й технологічні моделі", – пояснив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.