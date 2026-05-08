У Києві збудували дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт

8 мая 2026, 15:15

Це один із кроків у межах підготовки міста до наступного опалювального сезону. Наразі столиця продовжує реалізацію плану енергостійкості.



Роботи тривають одразу за кількома напрямами:

відновлення пошкодженої інфраструктури;

інженерний захист об’єктів;

розвиток когенерації, резервного живлення та резервної системи теплопостачання.

На об’єктах уже виконують ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання й залучають профільних фахівців.



"Київ запроваджує всі можливі варіанти й рішення для забезпечення додаткових потужностей. Це комплексний підхід, при якому застосовуємо різні, водночас дієві й апробовані технічні й технологічні моделі", – пояснив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.