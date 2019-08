Exxon Mobile — сильное звено

14 августа 2019, 10:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций Exxon Mobile – крупнейшей в мире нефтяной компании.

Акциям присвоена рекомендация «Покупать» c целевой ценой $87, что соответствует потенциалу роста 24,3% от текущих уровней.



Exxon Mobil – крупнейшая нефтяная компания в мире, занимающаяся разведкой, добычей, транспортировкой и продажей нефти и природного газа, а также производством и реализацией нефтепродуктов.



Ключевым преимуществом вертикально-интегрированной компании Exxon Mobil является ее сбалансированная бизнес-модель, что значительно снижает зависимость от динамики цен на «черное золото» в отличие от ее основных конкурентов в отрасли, таких как ConocoPhillips и Marathon Oil. Также плюсом Exxon Mobil является низкий долг, который по итогам 2019 года ожидается в районе $41 млрд, тогда как показатель долг к капиталу (debt to capital) составил 16,9%, что является одним из самых низких значений в нефтяной отрасли. Компания увеличила капитальные затраты в 2018 году до $25,92 млрд по сравнению с $23,08 млрд в 2017 году, причем большинство проектов начнут давать свои плоды в 2019-2020 гг.



В 2018 году Exxon Mobil зафиксировала выручку на уровне $290 млрд, однако в 2019 году она прогнозируется ее незначительное снижение до $278-280 млрд. Помимо этого, чистая прибыль в 2019 году может сократиться на 16%, до $17,4 млрд.



Аналитики ГК «ФИНАМ» отмечают стабильные денежные потоки у компании Exxon Mobil, благодаря чему она на протяжении 36-ти лет повышает дивиденды. На текущий момент дивидендная доходность составляет 4,9%, что весьма неплохо для компании, которая является крупнейшей мире по капитализации в нефтегазовом секторе, при этом дивидендная доходность индекса S&P 500 составляет всего лишь 1,87%.



«Что касается сравнительных коэффициентов, то акции Exxon Mobil уже справедливо оценены по большинству мультипликаторов по отношению к своим конкурентам. Хотя финрезультаты компании за 2 квартал отразили снижение выручки и чистой прибыли, но негатив сглаживает рост добычи нефти и газа. Мы присваиваем акциям Exxon Mobil рекомендацию «Покупать» c целевой ценой $87, что соответствует потенциалу роста 24,3% от текущих уровней», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Вадим Сысоев.