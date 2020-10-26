Украинцы чаще всего отправляют зарубежные переводы онлайн - ПриватБанк

26 октября 2020, 10:15

За 9 месяцев 2020 году количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, выросла по сравнению с 2019 годом на 65% - с 79 тыс до 120 тыс человек.

Количество переводов, которые украинцы делают онлайн, за год выросла на 68% - с 130 тыс до 190 тыс операций, а сумма отправленных цифровых международных переводов увеличилась с 36 до 66 млн долл США.



Как сообщил ПриватБанк, в начале октября доля клиентов, которые пользуются международными переводами исключительно онлайн, составила около 70%. А средняя сумма перевода, который клиенты отправляют через Приват24, за последний год выросла с 240 до 316 долларов США. При этом, количество отправленных иностранных онлайн переводов за 9 месяцев 2020 по сравнению с 2019 выросла большими темпами, чем количество полученных в Украине переводов.



По данным ПриватБанка, ощутимый рост объемов отправки онлайн переводов по сравнению с отправкой наличными, связано как с карантинными ограничениями при коронавирусе, так и внедрением ПриватБанком обновленной платформы отправки международных переводов в мобильном банке Privat24 для Android и iOs В частности, в новой платформе уменьшили количество кликов для отправки переводов, добавили подсказки и возможность отправки переводов по шаблону. Также, теперь комиссию за перевод можно увидеть на этапе выбора системы, а оплатить ее - с любой карты ПриватБанка.



