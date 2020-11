Спрос на IT-специалистов резко вырос: первый рекорд за 3 года

2 ноября 2020, 13:45

Количество открытых IT-позиций в сентябре 2020 года достигло почти 6 тысяч по данным украинского сообщества разработчиков DOU.

Это рекордный показатель за последние 3 года. С апреля спрос на айтишников вырос в 2 раза, в сравнении с сентябрем прошлого года — на 20%, а с этим же месяцем 2018 — на 35%. Все это свидетельствует о возобновлении роста индустрии. Об этом говорят данные исследования компании GlobalLogic.



Лидером стал запрос на frontend-разработчиков — 731 позиция в сентябре. Это связано с цифровой трансформацией и переходом бизнеса в онлайн. Также наблюдался скачок открытых позиций в BigData. В сентябре было открыто 20 предложений, при среднем показателе в 3-4 за последние 3 года. Популярными остаются специалисты NET, Java, Python и C++ для Senior и Middle позиций. Последние три языка уже несколько лет подряд являются лидерами международного рейтинга международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).



“Рынок IT начал восстанавливаться. Только компания GlobalLogic открыла в сентябре в Украине более 600 позиций, в том числе и удаленно в Днепре. Одно из ключевых направлений поиска специалистов — С++. Его знание необходимо для создания комплексных программных решений, именно поэтому специалисты со знанием C++ востребованы как сейчас, так и будут востребованы в будущем”, — прокомментировал вице-президент GlobalLogic Денис Балацко.



Популярность IT-специальности также растет. С 2018 года количество абитуриентов, которые выбрали эту сферу как будущую профессию, увеличилось на 20%. В этом году они составили 15% от всех, кто подал документы в вузы. Важно отметить, что изучение C++ было и остается одной из основных дисциплин для всех студентов, специальность которых связана с инженерией программного обеспечения. И это связано не только с фундаментальностью и универсальностью этого языка программирования, но и тем фактом, что С++ активно развивается и востребован на IT-рынке.