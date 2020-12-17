"Аэрофлот" покажет рекордную выручку в 2022 г.

17 декабря 2020, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности группы «Аэрофлот».

Аналитики отмечают постепенную стабилизацию ключевых показателей группы и прогнозируют, что в 2021 г. восстановление бизнеса продолжится, а к 2022 г. авиаперевозчик может выйти на рекордные показатели выручки. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 116 руб., потенциал роста составит 64,8%.



ПАО «Аэрофлот» — один из крупнейших авиаперевозчиков в России, рыночная доля которого составляет около 42%. Сеть маршрутов охватывает 57 стран мира и 173 регулярных направления. Помимо одноименных авиалиний, группе принадлежат авиаперевозчики «Победа», «Аврора», «Россия».



Из-за негативных последствий пандемии коронавируса финансовые результаты «Аэрофлота» по итогам III квартала 2020 г. оказались существенно ниже прошлогодних значений. Выручка сократилась на 60% (г/г), EBITDA — на 72,6% (г/г), чистый убыток составил 19,48 млрд руб. Как отмечается в исследовании, остановка регулярных международных рейсов и ограничения на передвижения по России привели к глобальному снижению спроса на авиаперевозки. Кроме того, существенно ухудшилось общее состояние экономики, подешевел рубль, снизились доходы населения, выросла безработица, в связи с чем даже после открытия авиасообщений количество пассажиров остается значительно ниже в сравнении с докризисным временем.



Аналитики «ФИНАМа» считают, что в среднесрочной перспективе глобального восстановления авиаотрасли ждать не стоит. Тем не менее, они отмечают постепенную стабилизацию показателей «Аэрофлота» на внутреннем рынке: объемы перевозок приблизились к уровням 2019 г., а показатель занятости пассажирских кресел уже сопоставим с докризисными уровнями благодаря проведенной оптимизации. Поддержку компании в период «коронакризиса» оказало снижение расходов на топливо, которое подешевело вслед за нефтяными котировками. В целом для авиакомпаний группы топливный дисконт в течение девяти месяцев 2020 г. составил около 17,5%. Еще одним положительным фактором стала реструктуризация лизинговых обязательств — это позволило группе перенести платежи с апреля-сентября 2020 г. на июль 2021 г., сократив краткосрочные расходы и улучшив ликвидность баланса.



При этом эксперты отмечают, что основной точкой роста для группы «Аэрофлот» выступает лоукостер «Победа»: «Пассажиропоток авиакомпании увеличился в III квартале на 12% (г/г), показатель занятости кресел достиг 95%. В результате авиакомпания зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере 3,7 млрд руб.».



