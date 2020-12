Спрос на IT-специальности поставил рекорд в 2020: почти 140 тысяч заявок

28 декабря 2020, 13:45

В 2020 году количество заявок на IT-специальности достигло рекордных 138 тысяч, что на 20% больше, чем 2 года назад.

В среднем спрос на IT-направления в университетах растет почти на 10% ежегодно. В этом году IT-абитуриенты составили 15% из всех, кто подавал документы в университеты.



Лидером по количеству заявок стал Киевский политехнический институт (НТУУ КПИ им. И. Сикорского): почти 20 тысяч. Еще 6 украинских университетов получили от 4500 IT-заявок каждый — КНУ им. Т. Шевченко, НАУ, ХНУРЭ, НТУ “Харьковский политехнический институт”, ЛНУ им. И. Франко и НУ “Львовская политехника”. Это говорит о том, что популярность ІТ-профессий растет.



При этом около 80% IT-студентов не хватает практики, согласно исследованию GlobalLogic во Львове. Эта тенденция актуальна для всей Украины. Учитывая, что IT рынок растет на 20-30% в год, совместные инициативы сферы образования и IT индустрии необходимы, чтобы отвечать запросу отрасли на кадры.



“Украина — страна IT-талантов и наша задача их развивать. Сегодня образование и IT-рынок не могут существовать отдельно. Ведь только совместные образовательные инициативы дадут студентам больше работы в реальных проектах, а рынку — квалифицированных инженеров”, — рассказал Артур Селецкий, заместитель министра образования и науки Украины, во время конференции Synergy 2020. IT Business & IT Education.



С 2018 года группа компаний GlobalLogic инвестировала 3,5 млн долларов США в развитие инженерных талантов в регионе Центральной и Восточной Европы. Значительная часть этих средств приходится на Украину. В рамках инициативы GlobalLogic Education компания сотрудничает с 19 вузами Украины. В 2020 году совместно с университетами Украины запустили магистерскую и сертификатную программы, провели более 30 онлайн-вебинаров, 4 онлайн-панельные дискуссий, в которых приняли участие около 4000 человек. Также открыли 4 учебно-практические лаборатории для более 3000 студентов.



“Развитие IT-образования и IT-индустрии — это дорога с двусторонним движением. Поэтому IT-компаниям важно инвестировать в образование, чтобы развивать инженерные таланты страны и отрасль в целом.” — комментирует Евгений Сакало, координатор университетской программы GlobalLogic в Украине.