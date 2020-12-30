30 декабря 2020, 10:45

PPL Corporation наращивает дивидендные выплаты, несмотря на скромные результаты

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности американской электроэнергетической компании PPL Corporation.

Несмотря на снижение чистой прибыли, эмитент регулярно повышает дивидендные выплаты, что обеспечивает одну из самых высоких дивдоходностей в сегменте Utilities. Акции компании рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $31,46, потенциал роста составляет 15,5%.

PPL Corporation — американская мультисетевая компания, основными видами деятельности которой являются распределение электроэнергии и газа, а также генерация электроэнергии. В 2019 году территория обслуживания компании составила около 106 тыс. кв. км., а объем активов тарифной базы достиг $28,3 млрд. Совокупная стоимость активов PPL Corporation на конец 2019 года оценивается в $45,7 млрд.

В 2020 году чистая прибыль PPL Corporation за 9 месяцев снизилась на 14,7% (г/г), при этом выручка снизилась всего на1% (г/г), а EBITDA выросла на 1%. Аналитики считают, что главной причиной снижения чистой прибыли оказалось британское подразделение — Western Power Distribution (WPD): «Компания столкнулась с увеличением отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе на $481 млн с начала года. Прямой эффект налоговой ставки на чистую прибыль менеджмент PPL оценивает в минус $102 млн, или $0,13 на акцию, за 9 месяцев 2020 года». Согласно исследованию, после планируемой продажи WPD в 2021 году все активы PPL Corporation будут консолидированы на территории США, что позволит снизить валютные риски.

Кроме того, с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г. PPL Corporation столкнулась с потерями по валютным спотам доллар-фунт, вызванным ростом курса фунта: потери по «хеджам» за 9 месяцев 2020 года оцениваются в $76 млн. Еще одной причиной снижения чистой прибыли стали расходы, связанные с COVID-19: прямые потери с начала 2020 года составили $21 млн — без учета данных потерь чистая прибыль PPL за 9 месяцев 2020 года выросла на $9 млн, или на 0,7%.

Компания активно пользуется долговым финансированием: соотношение «Чистый долг/EBITDA» на конец 2020 года прогнозируется на уровне 5,3х при среднем 5,0х по отрасли. Соотношение «Долг/Собственный капитал» PPL Corporation составляет 1,8х, при медиане по ключевым конкурентам в 1,5х. По результатам 9 месяцев 2020 года PPL Corporation сузила прогноз по EPS на конец финансового периода с $2,40–2,60 до $2,40–2,50. Аналитики отмечают, что менеджмент таргетирует нижнюю границу диапазона и связывает это, в первую очередь, с теплой погодой в первой половине 2020 года.

Пандемия не оказала негативного влияния на динамику выплат дивидендов эмитентом. Компания произвела ежеквартальную выплату равными долями в размере $0,42 на акцию. «Годовой рост совокупных дивидендов в 2020 году составил 0,5%. Норма выплаты дивидендов за сентябрь 2019 — сентябрь 2020 года при нормализованном EPS составила 69,6%. В 2021 году PPL планирует прирост дивидендов на 1% (г/г)», — говорится в аналитическом исследовании.

Аналитики «ФИНАМа» положительно оценивают, что PPL Corporation предлагает инвесторам одну из самых высоких дивидендных доходностей в сегменте Utilities на американском рынке в размере 6,3%, стабильно повышая выплаты в пользу акционеров даже при невысоких финансовых результатах.


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