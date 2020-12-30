PPL Corporation наращивает дивидендные выплаты, несмотря на скромные результаты

30 декабря 2020, 10:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности американской электроэнергетической компании PPL Corporation.

Несмотря на снижение чистой прибыли, эмитент регулярно повышает дивидендные выплаты, что обеспечивает одну из самых высоких дивдоходностей в сегменте Utilities. Акции компании рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $31,46, потенциал роста составляет 15,5%.



PPL Corporation — американская мультисетевая компания, основными видами деятельности которой являются распределение электроэнергии и газа, а также генерация электроэнергии. В 2019 году территория обслуживания компании составила около 106 тыс. кв. км., а объем активов тарифной базы достиг $28,3 млрд. Совокупная стоимость активов PPL Corporation на конец 2019 года оценивается в $45,7 млрд.



В 2020 году чистая прибыль PPL Corporation за 9 месяцев снизилась на 14,7% (г/г), при этом выручка снизилась всего на1% (г/г), а EBITDA выросла на 1%. Аналитики считают, что главной причиной снижения чистой прибыли оказалось британское подразделение — Western Power Distribution (WPD): «Компания столкнулась с увеличением отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе на $481 млн с начала года. Прямой эффект налоговой ставки на чистую прибыль менеджмент PPL оценивает в минус $102 млн, или $0,13 на акцию, за 9 месяцев 2020 года». Согласно исследованию, после планируемой продажи WPD в 2021 году все активы PPL Corporation будут консолидированы на территории США, что позволит снизить валютные риски.



Кроме того, с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г. PPL Corporation столкнулась с потерями по валютным спотам доллар-фунт, вызванным ростом курса фунта: потери по «хеджам» за 9 месяцев 2020 года оцениваются в $76 млн. Еще одной причиной снижения чистой прибыли стали расходы, связанные с COVID-19: прямые потери с начала 2020 года составили $21 млн — без учета данных потерь чистая прибыль PPL за 9 месяцев 2020 года выросла на $9 млн, или на 0,7%.



Компания активно пользуется долговым финансированием: соотношение «Чистый долг/EBITDA» на конец 2020 года прогнозируется на уровне 5,3х при среднем 5,0х по отрасли. Соотношение «Долг/Собственный капитал» PPL Corporation составляет 1,8х, при медиане по ключевым конкурентам в 1,5х. По результатам 9 месяцев 2020 года PPL Corporation сузила прогноз по EPS на конец финансового периода с $2,40–2,60 до $2,40–2,50. Аналитики отмечают, что менеджмент таргетирует нижнюю границу диапазона и связывает это, в первую очередь, с теплой погодой в первой половине 2020 года.



Пандемия не оказала негативного влияния на динамику выплат дивидендов эмитентом. Компания произвела ежеквартальную выплату равными долями в размере $0,42 на акцию. «Годовой рост совокупных дивидендов в 2020 году составил 0,5%. Норма выплаты дивидендов за сентябрь 2019 — сентябрь 2020 года при нормализованном EPS составила 69,6%. В 2021 году PPL планирует прирост дивидендов на 1% (г/г)», — говорится в аналитическом исследовании.



Аналитики «ФИНАМа» положительно оценивают, что PPL Corporation предлагает инвесторам одну из самых высоких дивидендных доходностей в сегменте Utilities на американском рынке в размере 6,3%, стабильно повышая выплаты в пользу акционеров даже при невысоких финансовых результатах.