Количество IT-специалистов в отношениях за 5 лет достигло 75%

16 февраля 2021, 10:45

С 2016 года количество IT-специалистов, которые не состоят в отношениях, уменьшилось почти на 20% и сейчас составляет 25% от общего числа инженеров.

Постепенно пару находят все больше специалистов — за 5 лет этот показатель поднялся с 70% до 75%. Об этом говорится в исследовании GlobalLogic ко Дню святого Валентина.



Почти 35% всех IT-специалистов находятся в отношениях, но еще не вступили в брак. С 2016 года количество таких пар незначительно выросло — на 15%. Среди них почти на 70% выросло количество пар, которые живут вместе.



“IT-специалисты — профессионалы, которые уделяют время образованию, а также ответственно подходят к личным вопросам. И мы их поддерживаем. У нас в компании есть традиция поздравлять специалистов по случаю свадьбы или рождения ребенка. В то же время, отрасль относительно молодая — средний возраст IT-специалиста составляет 28 лет — не все из них готовы или хотят вступить в брак,” — комментирует Екатерина Губарева, младший вице-президент, руководитель People-направления, GlobalLogic.



Тем не менее из всех специалистов в отношениях большинство заключили брак. Процент супружеских пар остается стабильным — за последние 5 лет в среднем 39% от всех IT-инженеров.



По всему миру прирост количества супружеских пар снижается, этот тренд можно наблюдать и в Украине — в 2020 сочетались браком 168 тысяч пар, что на 29% меньше, чем в 2019. Увеличился и средний возраст вступления в брак среди всех украинцев: для мужчин — около 28 лет, для женщин — 25, что в среднем на 4 года больше, чем в 1991.



Методология:



Для анализа компания использовала информацию из открытых источников, в частности, данные DOU, Министерства Юстиции Украины и внутреннюю статистику.