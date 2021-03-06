Стильные защитные маски от Cerda

6 марта 2021, 6:48

2020 год ввел новые правила игры для всего мира. В связи с пандемией наблюдается повышенный спрос на качественные гигиенические маски для взрослых и детей. Нужно защищать свой организм и выглядеть при этом стильно. Как совместить эти две непростые задачи? Да очень просто! В этом вам поможет новая лицензионная серия защитных масок для лица от компании Cerda.

Бэтмен или Супергерл?



Данная линейка гигиенических многоразовых масок представлена в оригинальном дизайне, с красочной палитрой и символикой супергероев, любимых персонажей мультфильмов и сериалов, популярных не только среди детей и подростков, но и взрослого поколения.



В то время как обычные одноразовые маски стандартных расцветок могут показаться вашему малышу скучными и неинтересными, эти маски – отличный вариант для ребенка. И если она испачкается в течение дня, вы можете использовать ее повторно. Необходимо всего лишь постирать маску или обработать ее утюгом/паром. В этом плане они невероятно удобны.

Изделия Cerda созданы по лицензии самых популярных мировых брендов, таких как: Disney, Marvel, Nickelodeon, Star Wars, LOL, Fortnite и многих других.С такими необычными масками, волшебный мир фэнтези и супергероев становится ближе. Выбирайте, кем вы или ваш ребенок будете сегодня: Batman или Supergirl, Harry Potter или малышкой LOL, а может быть легендой DC: Comics?Защитить себя и близких, с помощью такой забавной продукции – лучший способ сделать это.Маски для лица стали частью нашего повседневного гардероба, поэтому важно, чтобы они выглядели не только круто и привлекательно, дополняя уникальный образ, но и были безопасными для здоровья и удобны в использовании.Гигиенические маски Cerda многоразового использования, отвечают европейским стандартам защиты, изготовлены из безопасных качественных материалов.Утверждены в соответствии с UNE 0065:2020 AITEXИзготовлены по стандарту oeko-tex standard 100, который ограничивает использование вредных химических соединений при производстве текстиляПолностью гигиеничны и гипоаллергенные Эффективность фильтрации 90%Предназначены для многоразового использования при стирке или же обработке утюгом/паром Поставляются в индивидуальной защитной блистерной упаковке