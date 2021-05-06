Банковский сектор станет одним из бенефициаров восстановления экономики США

6 мая 2021, 12:45

ГК «ФИНАМ» исследовала инвестиционную привлекательность SPDR S&P Bank ETF, инвестирующего в бумаги финансовых компаний США.

Аналитики считают, что перспективы быстрого восстановления банковского сектора, качественная диверсификация активов и выгодные условия инвестирования делают фонд привлекательным для вложений. Акции фонда рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $66,2, потенциал роста составляет 27,6%.



SPDR S&P Bank ETF — биржевой фонд, инвестирующий в акции американских финансовых компаний. Общая сумма активов под его управлением составляет $3,92 млрд, при этом около 70% вложений приходится на бумаги региональных банков.



Как отмечается в исследовании, пандемия коронавируса негативно отразилась на финансовом секторе США: «Уже по итогам I квартала 2020 года банки были вынуждены резко нарастить резервы на возможные потери по кредитам, что привело к существенному сокращению их прибылей». При этом дополнительное давление на банки оказало введение Федрезервом запрета на обратный выкуп акций, а также ограничений на дивидендные выплаты.



Тем не менее, аналитики отмечают, что накопленный запас прочности в части доступных объемов ликвидности и достаточности капитала, а также значительные инвестиции в IT позволили индустрии сохранить устойчивость. Эксперты ожидают, что уже в 2021 году банковский сектор станет одним из главных бенефициаров восстановления американской экономики (прогнозируется рост ВВП США на 6,5%), что в целом подтверждается началом сезона отчетностей: «Квартальная выручка кредиторов из индекса S&P 500, которые уже представили свои результаты, повысилась всего на 3% в годовом выражении, тогда как чистая прибыль взлетела почти на 250% благодаря в основном высвобождению резервов».



По мнению аналитиков «ФИНАМа», помимо расширения масштабов вакцинации и нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, поддерживающих экономический рост, дополнительный спрос на услуги банков создаст обсуждаемый в Конгрессе США инфраструктурный план президента Джо Байдена на несколько триллионов долларов.



Эксперты считают акции SPDR S&P Bank ETF хорошей ставкой на дальнейшее восстановление банковского сектора США. Среди преимуществ фонда они отмечают высокую диверсификацию вложений, хорошую ликвидность, привлекательную дивидендную доходность (прогноз — 2,52%) и низкую комиссию за управление (0,35% годовых).