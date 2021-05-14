Киевстар получил награду Leaders Fintech & Digital Banking - 2021

14 мая 2021, 11:45

Сервис «Смарт Гроші» признан лучшим финтех-сервисом на телеком рынке Украины.

«Смарт Гроші» - первый на телеком рынке Украины финансовый сервис от мобильного оператора. Услуга была реализована еще в 2013 году. Благодаря сервису «Смарт Гроші» абоненты могут оплачивать со своего мобильного счета более 3000 сервисов, без комиссии и привязки к банковской карты. Чаще всего абоненты используют «Смарт Гроші» для оплаты проезда в общественном транспорте, коммунальных платежей, услуг ТВ и интернет-провайдеров, онлайн-игр. Сервисом регулярно пользуется более 1,2 млн. абонентов Киевстар.

«За 8 лет работы сервис доказал свою эффективность и вдохновил на создание аналогичных платформ других субъектов рынка, что, безусловно, способствует развитию cashless экономики и финансовой инклюзии» - прокомментировала руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар, Елена Суворова.



Конкурс «Leaders Fintech & Digital Banking» от Международного Финансового Клуба «Банкиръ» был проведен среди банков, небанковских финансовых учреждений и финтех организаций, которые успешно работают, повышают качество в реализации цифровых продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов на банковском, финансовом и финтех рынке Украины.



Победители были определены партнерами клуба, среди которых эксперты Национального банка Украины (НБУ), Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, а также профильных организаций, таких как Ассоциация банков Украины (АУБ), Украинская Ассоциация платежных систем (УАПС), Всеукраинская Ассоциация Финансовых компаний (ВАФК) т.д.







