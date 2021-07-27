Доллар может укрепиться перед публикацией в среду итогов заседания ФРС

27 июля 2021, 10:15

Индекс доллар вырос по итогам минувших 5 торговых дней, рост вторую неделю подряд.

Доллар США на прошлой неделе укрепился против всех валют Большой десятки, кроме канадской валюты. «Американец» извлек выгоду из спроса инвесторов на безопасные активы на фоне опасений, связанных с распространением штамма «Дельта». Также валюте США оказывали поддержку ожидания того, что ФРС ближе к сворачиванию стимулов, нежели другие крупные центральные банки.



Утром в понедельник, 26 июля, иена была самой сильной валютой Большой десятки. В группе G10, кроме иены к доллару укреплялись швейцарский франк, шведская крона, евро и датская крона. Фунт оставался стабильным. Товарно-сырьевой блок (NOK, AUD, NZD, CAD) дешевел против американского конкурента. Мы видим, что на рынках риск-офф настроения сохраняются, что дополнительно подтверждается динамикой валют развивающихся рынков, которые в превалирующем большинстве также теряют в цене к доллару.



Это обусловлено не только опасениями распространения нового штамма коронавируса, но и заявлением замминистра иностранных дел КНР Се Фэна, которые отметил, что отношения Китая и США находятся в тупике и испытывают серьезные трудности. Накануне Китай ввел санкции в отношении 7 лиц из США, включая бывшего министра торговли Уилбура Росса. Это стало ответом на предостережение США для своих компаний, которые ведут или намерены вести бизнес в Гонконге.



Американский фондовый рынок продемонстрировал на прошлой неделе приличное ралли на фоне публикации сильных корпоративных доходов. Индекс широкого рынка S&P 500 достиг в очередной раз нового максимума. Это сдерживает укрепление доллара. Тем не менее мы ожидаем укрепление доллара в первой половине текущей недели перед публикацией вечером в среду итогом заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Риторика в итоговом коммюнике может стать более ястребиной, заставляя рынок пересматривать свои ожидания относительно сворачивания стимулов и первого повышения ставок в США на более ближний срок. В паре EURUSD сохраняется потенциал снижения до 1,1600.



Рубль на прошлой неделе укрепился к доллару на 0,44% и стал лидером роста в сегменте Emerging Markets. Поддержку российской валюте оказало повышение ключевой ставки Банком России на 100 б.п., а также восстановление цен на нефть. Июльский налоговый период оказывал рублю дополнительную поддержку. Но на этой неделе этот локальный фактор перестанет поддерживать рубль. Доллар может укрепляться против основных конкурентов, а нефть Brent может испытывать трудности с возвращением выше $75/барр. Соответственно, в рамках наступившей недели не исключает рост курса USDRUB до 75,00.









