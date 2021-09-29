Американские фондовые индексы показали лучшую динамику с июля

29 сентября 2021, 9:15

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются практически без изменений после роста накануне.

В прошлый четверг индексы S&P 500, Dow Jones Industrial Average и NASDAQ показали лучшую динамику с июля: рост составил 1,21%, 1,48% и 1,04% соответственно. Инвесторы проигнорировали опасения по поводу долгового кризиса China Evergrande, неопределенности в отношении денежно-кредитной и фискальной политики и продолжающихся дебатов в Вашингтоне по поводу потолка долга.



Циклические акции, включая промышленный, энергетический и финансовый секторы, показали на этой неделе лучшие результаты после того, как глава ФРС сумел найти нейтральные формулировки для обозначения постепенного сокращения покупок активов, которое начнется уже в ноябре на фоне улучшения экономического фона.



Крупнейший китайский застройщик Evergrande продолжает двигаться к потенциальному дефолту, которого опасаются инвесторы. Сегодня компания не выплатила купоны по долларовым облигациям, однако стоит учитывать, что у компании есть 30 дней, чтобы выйти из технического дефолта и совершить платежи.



