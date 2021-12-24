В преддверии католического Рождества индекс S&P 500 закрылся на максимуме

24 декабря 2021, 10:45

В пятницу, 24 декабря, большинство мировых фондовых рынков будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Публикаций значимой макроэкономической статистики и корпоративных отчетов также не ожидается.



В четверг американские индексы завершили торговую сессию в зеленой зоне, а индекс S&P 500 перед длинными выходными даже закрылся на историческом максимуме на отметке 4725,78 пункта. Сегодня торги в США не проводятся. Однако инвесторы не теряют надежды, что новогоднее ралли в этом году все-таки состоится, поэтому сохранение оптимизма на американском рынке крайне важно.



По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,8% до 3676,20 пункта, а индекс РТС корректируется на 0,4% до 1581,80 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал рост на 0,3% до 23354,50 пункта, а китайский индекс CSI 300 просел на 0,6% до 4921,34 пункта. Фьючерс на нефть Brent торгуется в минусе на 0,1%.



После пресс-конференции Владимира Путина в администрации Белого дома сообщили, что США не готовы соглашаться с предложениями РФ, касающимися НАТО, но готовы к переговорам по безопасности уже в начале января. Дата и место переговоров еще не определены, но Вашингтон комментирует, что прогресс в переговорах может быть достигнут только в атмосфере деэскалации. Российская валюта с утра укрепляется на 0,1% по отношению к доллару и евро.



Утром цены на газ на европейском рынке опустились ниже $1300 за тыс. кубометров, хотя всего лишь 2 дня назад цены превышали $2000 за тыс. кубометров. Международные СМИ сообщают, что в Европу идут танкеры с СПГ из США. При этом «Газпром» третий день не осуществляет поставки по газопроводу «Ямал-Европа» и не бронирует мощности. Акции «Газпрома» в первой половине торгов корректируются на 0,5%, негативной реакции на вышедшие новости со стороны инвесторов не наблюдается.



Правительство США приостановило распространение антиковидных коктейлей от компаний Regeneron Pharmaceuticals и Eli Lilly под предлогом, что эти методы лечения вряд ли будут эффективны против омикрона. При этом несколькими днями ранее были одобрены к применению антиковидные таблетки от Pfizer и Merck.



Британский индекс FTSE 100 на открытии торгов растет на 0,1%, тогда как французский индекс CAC 40 корректируется на 0,1%. Биржи Франции и Великобритании в преддверии Рождества закроются раньше обычного. Торги в Германии не проводятся.



Российские индексы в первой половине дня демонстрируют снижение. Большую часть дня отечественный рынок сегодня будет торговаться в одиночестве. Ожидаем пониженной волатильности в российских акциях в отсутствие иностранных инвесторов. Российские инвесторы могут отыгрывать локальные корпоративные истории на «тонком» рынке.



Также сегодня нефтяная компания «Газпром нефть» последний день торгуется с промежуточными дивидендами в размере 40 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит около 7,2%.



В лидерах роста на отечественном рынке из числа ликвидных бумаг оказались «Московская биржа» (+1,5%), «Северсталь» (+0,6%) и «Детский мир» (+0,6%). В числе аутсайдеров VK Company (-2,6%), HeadHunter (-2,1%), TCS Group Holding (-1,3%) и «Роснефть» (-1,1%).



Торговая сессия в Китае прошла разнонаправленно, торги в Гонконге завершились раньше обычного. Лучше рынка выглядели компании-операторы казино Sands China (+4,7%) и Galaxy Entertainment Group (+2,1%).



Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Дракон в родных пенатах» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Сегодня акции Alibaba Group Holding, входящие в стратегию, скорректировались по итогам торговой сессии Гонконгской биржи на 0,2%.