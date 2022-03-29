Обращение Генерального директора Укрпошта

29 марта 2022, 15:15

Сегодня по всей стране было разослано уведомление, что украинская почта, АТ Укрпошта, вошла в состав почты России.

Надеюсь, что Вы не открываете такой спам, но на всякий случай хочу сообщить, что в это сообщение закралась досадная ошибка, и хочу извиниться за авторов.



На самое деле не Укрпошта войдет в состав почты россии, а почта россии, после войны, согласно плану репараций, войдет в состав Укрпошты, чтобы компенсировать наши потери зданий и машине, а также сожранной в наших отделениях еды, голодными солдатами российской армии. Понятно, что прийдется серьезно поработать, чтобы вывести их на наш уровень, но мы работы не боимся.



Поэтому пожалуйста, «не читайте советских газет и российских фейков». Лучше читайте мой телегам канал и совсем скоро узнаете, сколько осталось стран, в которые россияне могут послать посылки или получить их. Количество быстро будет уменьшаться.



А пока мы их не присоединили, для Вас работает сегодня 2700 отделений по всей стране, а завтра будет почти 5000.