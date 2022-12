28 декабря 2022, 9:15

Hyundai стала автопроизводителем №3 в мире

Южнокорейская компания Hyundai Motor Co. стала третьим по величине автопроизводителем в мире.



В то время как Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG каждый год борются за первое место, Hyundai незаметно проскользнула за ними, обогнав по годовому объему производства General Motors Co, Nissan Motor Co и Stellantis NV.



Имея десять заводов по всему миру, автопроизводитель продал 6,6 млн автомобилей в 2021 году. В этом году доходы компании вырастут на 21% до 141,7 трлн вон ($108 млрд), что является самым высоким показателем роста среди крупных автопроизводителей.



Hyundai планирует представить не менее 17 электромобилей с батарейным питанием, а также 14 автомобилей Kia к 2030 году, что станет "огромным подспорьем" для достижения цели компании - 1,87 млн ежегодных продаж электромобилей в 2030 году. Это составит 11% рынка США и 7% мирового рынка.