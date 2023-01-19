Про новий пакет допомоги від США буде оголошено цього тижня

19 января 2023, 10:45

США можуть оголосити про додатковий пакет допомоги Україні вже наприкінці тижня — заявив спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, додаткових озброєнь та коштів для України, які надходять зі Сполучених Штатів, можливо, вже наприкінці цього тижня" - Кірбі



В той же час Кірбі добавив - "Ми продовжимо модифікувати ці пакети так, щоб вони відповідали потребам України. Якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюватимемо з іншими союзниками та партнерами"