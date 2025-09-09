Страны ОПЕК+ решили с октября снова увеличить добычу нефти

9 сентября 2025, 9:15

Как пишет Bloomberg, на ежемесячном виртуальном совещании, которое длилось всего 11 минут, ключевые члены альянса одобрили возврат к 137 тыс. баррелей в сутки с октября.

Это первая часть более крупного транша в 1,65 млн баррелей в сутки, который должен был быть отложен до конца следующего года.



Агентство отметило, что организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры в последние месяцы ошеломили нефтяные рынки, возобновив на год раньше срока приостановленную добычу на 2,2 млн баррелей в попытке вернуть себе долю рынка. Это восстановление только что завершилось и не привело к резкому падению цен или накоплению запасов на Западе, где находятся ключевые мировые бенчмарки цен на нефть.



ОПЕК+ заявила, что постепенно вернет добычу 1,65 млн баррелей или их часть, не указав конкретных сроков или размеров. Делегаты в частном порядке предоставили более подробную информацию, заявив, что поставки будут увеличиваться ежемесячно до сентября следующего года. Следующая встреча состоится 5 октября.



