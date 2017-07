5 июля 2017, 12:15

Аналитики компании «Доктор Веб» исследовали модуль обновления M.E.Doc и обнаружили его причастность к распространению как минимум еще одной вредоносной программы.

Напоминаем, что, по сообщениям независимых исследователей, источником недавней эпидемии червя-шифровальщика Trojan.Encoder.12544, также известного под именами NePetya, Petya.A, ExPetya и WannaCry-2, стал именно модуль обновления популярной на территории Украины программы для ведения налоговой отчетности M.E.Doc.



В сообщениях утверждается, что первоначальное распространение червя Trojan.Encoder.12544 осуществлялось посредством популярного приложения M.E.Doc, разработанного украинской компанией Intellect Service. В одном из модулей системы обновления M.E.Doc с именем ZvitPublishedObjects.Server.MeCom вирусные аналитики «Доктор Веб» обнаружили запись, соответствующую характерному ключу системного реестра Windows: HKCU\SOFTWARE\WC.



Специалисты «Доктор Веб» обратили внимание на этот ключ реестра в связи с тем, что этот же путь использует в своей работе троянец-шифровальщик Trojan.Encoder.12703. Анализ журнала антивируса Dr.Web, полученного с компьютера одного из наших клиентов, показал, что энкодер Trojan.Encoder.12703 был запущен на инфицированной машине приложением ProgramData\Medoc\Medoc\ezvit.exe, которое является компонентом программы M.E.Doc:





id: 425036, timestamp: 15:41:42.606, type: PsCreate (16), flags: 1 (wait: 1), cid: 1184/5796:\Device\HarddiskVolume3\ProgramData\Medoc\Medoc\ezvit.exe



source context: start addr: 0x7fef06cbeb4, image: 0x7fef05e0000:\Device\HarddiskVolume3\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorwks.dll



created process: \Device\HarddiskVolume3\ProgramData\Medoc\Medoc\ezvit.exe:1184 --> \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\cmd.exe:6328



bitness: 64, ilevel: high, sesion id: 1, type: 0, reason: 1, new: 1, dbg: 0, wsl: 0



curdir: C:\Users\user\Desktop\, cmd: "cmd.exe" /c %temp%\wc.exe -ed BgIAAACkAABSU0ExAAgAAAEAAQCr+LiQCtQgJttD2PcKVqWiavOlEAwD/cOOzvRhZi8mvPJFSgIcsEwH8Tm4UlpOeS18o EJeJ18jAcSujh5hH1YJwAcIBnGg7tVkw9P2CfiiEj68mS1XKpy0v0lgIkPDw7eah2xX2LMLk87P75rE6 UGTrbd7TFQRKcNkC2ltgpnOmKIRMmQjdB0whF2g9o+Tfg/3Y2IICNYDnJl7U4IdVwTMpDFVE+q1l+Ad9 2ldDiHvBoiz1an9FQJMRSVfaVOXJvImGddTMZUkMo535xFGEgkjSDKZGH44phsDClwbOuA/gVJVktXvD X0ZmyXvpdH2fliUn23hQ44tKSOgFAnqNAra



status: signed_microsoft, script_vm, spc / signed_microsoft / clean



id: 425036 ==> allowed [2], time: 0.285438 ms



2017-Jun-27 15:41:42.626500 [7608] [INF] [4480] [arkdll]



id: 425037, timestamp: 15:41:42.626, type: PsCreate (16), flags: 1 (wait: 1), cid: 692/2996:\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\csrss.exe



source context: start addr: 0x7fefcfc4c7c, image: 0x7fefcfc0000:\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\csrsrv.dll



created process: \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\csrss.exe:692 --> \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\conhost.exe:7144



bitness: 64, ilevel: high, sesion id: 1, type: 0, reason: 0, new: 0, dbg: 0, wsl: 0



curdir: C:\windows\system32\, cmd: \??\C:\windows\system32\conhost.exe "1955116396976855329-15661177171169773728-1552245407-149017856018122784351593218185"



status: signed_microsoft, spc / signed_microsoft / clean



id: 425037 ==> allowed [2], time: 0.270931 ms



2017-Jun-27 15:41:43.854500 [7608] [INF] [4480] [arkdll]



id: 425045, timestamp: 15:41:43.782, type: PsCreate (16), flags: 1 (wait: 1), cid: 1340/1612:\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\cmd.exe



source context: start addr: 0x4a1f90b4, image: 0x4a1f0000:\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\cmd.exe



created process: \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\cmd.exe:1340 --> \Device\HarddiskVolume3\Users\user\AppData\Local\Temp\wc.exe:3648



bitness: 64, ilevel: high, sesion id: 1, type: 0, reason: 1, new: 1, dbg: 0, wsl: 0



curdir: C:\Users\user\Desktop\, cmd: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\wc.exe -ed BgIAAACkAABSU0ExAAgAAAEAAQCr+LiQCtQgJttD2PcKVqWiavOlEAwD/cOOzvRhZi8mvPJFSgIcsEwH8Tm4UlpOeS18oE JeJ18jAcSujh5hH1YJwAcIBnGg7tVkw9P2CfiiEj68mS1XKpy0v0lgIkPDw7eah2xX2LMLk87P75rE6U GTrbd7TFQRKcNkC2ltgpnOmKIRMmQjdB0whF2g9o+Tfg/3Y2IICNYDnJl7U4IdVwTMpDFVE+q1l+Ad92 ldDiHvBoiz1an9FQJMRSVfaVOXJvImGddTMZUkMo535xFGEgkjSDKZGH44phsDClwbOuA/gVJVktXvDX 0ZmyXvpdH2fliUn23hQ44tKSOgFAnqNAra



fileinfo: size: 3880448, easize: 0, attr: 0x2020, buildtime: 01.01.2016 02:25:26.000, ctime: 27.06.2017 15:41:42.196, atime: 27.06.2017 15:41:42.196, mtime: 27.06.2017 15:41:42.196, descr: wc, ver: 1.0.0.0, company: , oname: wc.exe



hash: 7716a209006baa90227046e998b004468af2b1d6 status: unsigned, pe32, new_pe / unsigned / unknown



id: 425045 ==> undefined [1], time: 54.639770 ms



Запрошенный с зараженной машины файл ZvitPublishedObjects.dll имел тот же хэш, что и исследованный в вирусной лаборатории «Доктор Веб» образец. Таким образом, наши аналитики пришли к выводу, что модуль обновления программы M.E.Doc, реализованный в виде динамической библиотеки ZvitPublishedObjects.dll, содержит бэкдор. Дальнейшее исследование показало, что этот бэкдор может выполнять в инфицированной системе следующие функции:



сбор данных для доступа к почтовым серверам;

выполнение произвольных команд в инфицированной системе;

загрузка на зараженный компьютер произвольных файлов;

загрузка, сохранение и запуск любых исполняемых файлов;

выгрузка произвольных файлов на удаленный сервер.



В одном из своих интервью, которое было опубликовано на сайте агентства Reuters, разработчики программы M.E.Doc высказали утверждение, что созданное ими приложение не содержит вредоносных функций. Исходя из этого, а также учитывая данные статического анализа кода, вирусные аналитики «Доктор Веб» пришли к выводу, что некие неустановленные злоумышленники инфицировали один из компонентов M.E.Doc вредоносной программой. Этот компонент был добавлен в вирусные базы Dr.Web под именем BackDoor.Medoc.