18 декабря 2019, 11:45

У месcенжера BiP более 1 млн загрузок в Украине

Многофункциональный мессенджер BiP становится все более популярным в Украине. Его загрузили уже более 1 млн пользователей.



BiP - это мессенджер, доступный для абонентов всех мобильных операторов Украины. Он позволяет при подключении к интернету (мобильному или Wi-Fi) обмениваться мгновенными сообщениями, HD-фото и видео, аудио-файлами, документами. С помощью BiP также можно звонить не только пользователям BiP, но и на любые номера, где приложение не установлено. Приложение BiP, кроме мобильного телефона можно также пользовать на планшете, ноутбуке или РС.



У BiP есть три уникальные функциональные возможности, которые выделяют его среди многих других существующих мессенджеров: BiP In/ Bip Out, BiP SOS-пакет и Виртуальный номер BiP.



С помощью BiP In/Bip Out абоненты lifecell могут принимать звонки и звонить на любые телефонные номера как в Украине, так и за рубежом по тарифам на разговоры, которые действуют в их пакете услуг в Украине. Этот сервис особенно полезен для всех абонентов, которые часто путешествуют или работают за рубежом.

BiP SOS-пакет позволяет абоненту осуществлять звонки при отсутствии денег на мобильном счете.

Виртуальный номер BiP - услуга голосовой телефонии с применением украинского номера lifecell для использования через BiP (без покупки и установки физической SIM-карты). Эта услуга будет особенно полезна тем абонентам, которые длительное время находятся за границей, но при этом хотели бы пользоваться привычным номером своей домашней страны.



Благодаря мессенджеру BiP также можно делиться местонахождением, осуществлять HD видео-звонки в группе, подписываться на паблики, осуществлять денежные переводы с карты на карту, получать и переводить деньги через QR-код, пополнять любой мобильный счет при помощи карты, создавать «Тайный чат» и отправлять стикеры, разработанные специально для BiP.



Мессенджер BiP - разработка Turkcell, материнской компании lifecell, и теперь доступен абонентам любых мобильных операторов. Для всех абонентов lifecell плата за использование интернет-трафика BiP – отсутствует и мессенджер позволяет общаться даже с 0 грн на счету.



Для абонентов lifecell также доступны дополнительные преимущества использования мессенджера BiP в роуминге: бесплатно на 30 дней предоставляется 100 МБ за рубежом. Этот трафик можно использовать для общения в мессенджере и отправки файлов (фото, видео).



Также для абонентов lifecell доступны и другие цифровые сервисы: музыкальный сервис fizy, облачное хранилище lifebox, приложение Мой lifecell, цифровое телевидение TV+, приложение lifecell журналы.