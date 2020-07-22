Индия возобновит авиасообщение с США и Францией

22 июля 2020, 12:15

Индия с минувшей пятницы, 17 июля, разрешила американской компании United Airlines и французской Air France выполнить несколько рейсов в рамках соглашений "воздушного пузыря", сообщил министр гражданской авиации Хардип Пури.

"Воздушный пузырь" - это соглашение между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании обеих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил и ограничений.

"…В рамках инициативы по дальнейшему расширению наших международных операций в области гражданской авиации вводятся соглашения о "воздушном пузыре" с США, ОАЭ, Францией и Германией, аналогичные соглашения также разрабатываются с рядом других стран…", - написал он в Twitter. Также, он отметил, что "в соответствии с этим соглашением авиакомпании из заинтересованных стран смогут выполнять рейсы из и в Индию вместе с индийскими перевозчиками".

Выступая на видеоконференции, Пури сообщил, что United Airlines с 17 по 31 июля выполнит 18 рейсов между Дели, Мумбаи, Ньюарком и Сан-Франциско, а Air France с 18 июля по 1 августа выполнит 28 рейсов между Дели, Мумбаи, Бангалором и Парижем.