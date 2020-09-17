17 сентября 2020, 15:15

"Сименс Энергетика" объявила о своей стратегии после выделения

«Сименс Энергетика» стремится к ускоренному росту прибыльности. Руководство компании планирует увеличить скорректированный показатель прибыльности до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITA) с 6,5 до 8,5% к 2023 финансовому году. Правление компании твердо намерено повышать операционную эффективность, корректировать портфель продукции с учетом требований рынка и постепенно смещать фокус в сфере инноваций и НИОКР в сторону технологий для устойчивого развития и высококлассного сервиса.



«Выделение энергетического бизнеса в отдельную компанию – это ключевой этап нашей стратегии «Видение-2020+». Мы создаем независимую компанию – лидера в энергетическом секторе с сильным брендом и самым широким портфелем продукции и решений в этой сфере. Благодаря этим преимуществам «Сименс Энергетика» имеет все необходимое, чтобы экологически ответственно и экономически обосновано возглавить процесс трансформации мировой энергетики. С другой стороны, повысится прозрачность «Сименс АГ», а риски значительно снизятся. С помощью своих ключевых подразделений «Цифровое производство», «Интеллектуальная инфраструктура» и «Мобильность» компания будет играть ведущую роль в цифровизации промышленности, которая называется «Индустрия 4.0», – заявил Джо Кэзер, Президент «Сименс АГ».



«Сименс Энергетика» выделяется в независимую компанию в то время, когда энергетические системы во всем мире претерпевают фундаментальные изменения. Соотношение между ископаемыми видами топлива и возобновляемыми источниками энергии меняется. В то же время около 850 миллионов человек по-прежнему не имеют доступа к электричеству. По данным исследований, мировой спрос на производство электроэнергии к 2040 году должен вырасти на 50%. Одной из главных задач как для мирового сообщества, так и для компаний всего мира является удовлетворение растущего спроса на энергию и одновременное сохранение климата с учетом экономических показателей.



Благодаря широкому портфолио решений и самым передовым технологиям «Сименс Энергетика» обладает всем необходимым, чтобы удовлетворять разные потребности клиентов и общества в целом. В компании работает 91 тысяча сотрудников более чем в 90 странах, что позволяет ей быть мировым лидером почти во всех сегментах создания добавленной стоимости в энергетике. По оценкам около одной шестой всей электроэнергии производится с использованием технологий «Сименс Энергетика», что позволит компании играть очень значимую роль в обеспечении устойчивого развития энергоснабжения в будущем.



Президент «Сименс Энергетика» Кристиан Брух отметил: «Сименс Энергетика» – это зеркало современной энергетики. Наши комплексные и диверсифицированные продукты, решения и технологии позволяют удовлетворять растущий мировой спрос на энергию, одновременно поддерживая сокращение выбросов парниковых газов. Это обеспечивает нам идеальные позиции, чтобы помочь нашим клиентам в процессе трансформации энергетики».



Для удовлетворения растущего спроса на энергию требуются экологичные решения. Они должны обеспечивать устойчивое развитие, быть доступными и надежными. Однако во многих странах трансформация энергетического рынка начинается из разных отправных точек и протекает с разной скоростью. Это зависит от уровня экономического развития страны, ее политической повестки дня, а также доступа к источникам энергии.



«Перед нашими клиентами стоит непростая задача – сделать их энергетические системы более надежными и экологически безопасными. Но мы также должны осознавать, что такая трансформация не происходит одномоментно. Во всем мире более 850 миллионов человек по-прежнему не имеют доступа к электричеству. Остается открытым вопрос, как обеспечить для них доступное, надежное и экологичное энергоснабжение, – отметил Кристиан Брух. – Именно поэтому мы должны смело искать промежуточные решения, которые помогут нам стать лучше уже сегодня, используя доступные технологии, такие как повышение энергоэффективности или применение чистых видов топлива. В то же время мы обязаны продолжать внедрять инновационные технологии, не застревая на промежуточных решениях. «Сименс Энергетика» – надежный партнер, способный справиться со всеми этими вызовами».



«Сименс Энергетика» занимает лидирующие позиции в сфере декарбонизации отрасли: более 50% продуктового портфеля компании уже декарбонизировано. Обширное портфолио продукции включает в себя решения, обеспечивающие энергетическую трансформацию, такие как гибридные электростанции и газовые турбины, способные работать на водороде. «Сименс Энергетика» также является ключевым игроком в секторе ветроэнергетики и инвестирует в водородную энергетику. Портфель решений для передачи энергии без использования элегаза (гексафторида серы) является одним из лучших на рынке. Благодаря решениям «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (SGRE) клиенты уже сегодня сокращают свои выбросы парниковых газов более чем на 260 миллионов тонн в год.



Принципы защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) являются ключевым элементом стратегии «Сименс Энергетика». Компания стремится выполнять цели ООН в области устойчивого развития и сделать свою деятельность климатически нейтральной к 2030 году, придерживаясь при этом жестких стандартов в сфере охраны труда и безопасности своих сотрудников. Другими важными элементами стратегии устойчивого развития «Сименс Энергетика» являются инклюзивность и этническое и социокультурное многообразие. С точки зрения гендерного разнообразия Правление намерено увеличить число женщин на руководящих должностях первых двух организационных уровней как минимум до 25% к 2025 году и как минимум до 30% к 2030 году.



Правление компании ставит перед собой задачу ускорить рост прибыльности компании в глобальном масштабе, активно повышая операционную эффективность, адаптируя портфель продукции к требованиям рынка и постепенно смещая фокус в сфере инноваций в сторону технологий для устойчивого развития и обеспечения высококлассного сервиса.



Кристиан Брух отметил: «Сименс Энергетика» – компания, способная наилучшим образом справиться с глобальными задачами в сфере надежного энергоснабжения и энергетической трансформации. При этом мы должны повысить эффективность нашей работы. Наша цель – увеличить показатель EBITA с 6,5 до 8,5% к 2023 финансовому году».



На первом этапе реализации стратегии главной задачей бизнес-сегмента «Сименс Нефтегаз и Энергетика» будет повышение прибыльности и увеличение свободного денежного потока до 2023 финансового года.



Самыми важными аспектами повышения операционной эффективности компании будут выстраивание более рациональной структуры затрат, оптимизация логистики, централизация закупок и сокращение издержек. Например, в «Сименс Энергетика» был недавно оптимизирован портфель аэродеривативных газовых турбин. Кроме того, изучаются возможности поэтапного выхода компании из бизнеса в области угольной энергетики, которая характеризуется большими выбросами CO2.



Еще одной особенностью бизнес-сегмента «Сименс Нефтегаз и Энергетика» будет жесткий отбор проектов и повышение эффективности их реализации. Компания будет последовательно отказываться от проектов с отрицательной маржинальностью в пересчете на жизненный цикл и более избирательно подходить к участию в тендерах в целях повышения рентабельности проектов. «Сименс Энергетика» проводит оценку инициатив по повышению операционной эффективности, направленных на дополнительную экономию более 300 млн евро глобальных затрат в год в дополнение к уже заявленной плановой экономии в размере 1 млрд евро к 2023 финансовому году по сравнению с базовым уровнем затрат 2018 финансового года.



Ключевым направлением, обеспечивающим рост «Сименс Энергетика», должен стать сервисный бизнес с высокими показателями конверсии, вплоть до 100% (последнее относится к большим газовым турбинам с высокой эффективностью). Сервисный бизнес компании отличается высокой устойчивостью и основывается на большом парке установленного оборудования и долгосрочных сервисных контрактах, которые принесли компании прибыль в размере 9,5 млрд евро в 2019 финансовом году. В 2019 году 51% оборота подразделения «Производство энергии» было связано с сервисом, при этом у подразделения «Оборудование и решения для промышленности» эта доля в обороте была еще выше и достигла 60%. У подразделения «Передача энергии» объемы сервисных контрактов не такие большие, но имеют тенденцию к увеличению, как и в «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (SGRE). По состоянию на 30 июня 2020 года «Сименс Энергетика» располагает портфелем сервисных контрактов на общую сумму 48 млрд евро.



«Сименс Энергетика» планирует оптимизировать расходы на НИОКР строго в соответствии с их окупаемостью и с большим уклоном в сторону сервиса и технологий для устойчивого развития – двух ключевых факторов роста бизнеса в условиях трансформации энергетики. Важность НИОКР для «Сименс Энергетика» доказывает объем расходов на эту сферу, составляющий 1 млрд евро в год, а также обширное портфолио патентов и промышленных образцов (более 24 000) и число сотрудников, занятых в НИОКР (примерно 5000 человек).



У «Сименс Энергетика» прочная финансовая основа. Компания имеет ликвидность, эквивалентную примерно 6,4 млрд евро, благодаря чему по состоянию на 30 июня 2020 года показатель чистых денежных средств «Сименс Энергетика» (за вычетом SGRE) составил приблизительно 2,2 млрд евро, а портфель заказов – 82 млрд евро. В 2019 финансовом году компания «Сименс Энергетика» показала свою устойчивость, получив заказы на общую сумму 33,7 млрд евро с прибылью в размере 28,8 млрд евро, при этом соотношение объемов новых и выполненных заказов составило 1,2.



Главный финансовый показатель, публикуемый в отчетности компании, – это объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITA), который вырос с 1,46 млрд евро в 2018 финансовом году до 1,52 млрд евро в 2019 году. Из них 0,8 млрд евро были получены бизнес-сегментом «Сименс Нефтегаз и Энергетика». К 2023 финансовому году компания «Сименс Энергетика» намерена достичь скорректированного показателя прибыльности EBITA в размере от 6,5% до 8,5%.

