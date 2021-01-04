Диверсификация бизнеса поддержит рост финпоказателей LyondellBasell

4 января 2021, 9:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности международной нефтегазохимической компании LyondellBasell.

Аналитики считают, что в 2021 году компания продемонстрирует быстрый рост за счет сильных рыночных позиций и диверсификации бизнеса. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $132,9, потенциал роста составляет 48,5%.



LyondellBasell — международная нефтегазохимическая компания, один из крупнейших в мире производителей полипропилена и ряда других продуктов, ведущий поставщик полиэтилена и катализаторов, а также разработчик полимерных технологий. Бизнес компании хорошо диверсифицирован: LyondellBasell производит продукцию на 58 производственных площадках в 18 странах мира и продает более чем в 100 странах.



В III квартале 2020 года спрос на продукцию LyondellBasell улучшился по мере роста мировой экономической активности, хотя, по мнению аналитиков, этого пока недостаточно, чтобы компенсировать снижение объемов продаж в первой половине года: «Выручка в III квартале увеличилась на 22,2% по сравнению со II кварталом 2020 года, но снизилась на 22,3% в годовом сравнении. За 9 месяцев выручка снизилась на 36,7% к сопоставимому периоду прошлого года и составила $16 816 млн. На результатах отразилось снижение объемов продаж, а также цен реализации продукции, которые обычно коррелируют с ценами на сырую нефть».



Показатель EBITDA в годовом сравнении упал в III квартале на 69,2% до $446 млн, и на 58,6% до $1 872 млн — за 9 месяцев. Наибольшее снижение показал сегмент нефтепереработки, в то время как сегмент перспективных полимерных решений продемонстрировал рост из-за более низких затрат на интеграцию. Рост EBITDA произошел и в сегменте технологий за счет более высоких доходов от лицензирования, а за 9 месяцев — благодаря росту продаж катализаторов.



Главный вклад в снижение EBITDA и прибыли внесло обесценение основных средств, отмечается в исследовании: «Из-за падения цен на нефть и топливо компания признала неденежные убытки от обесценения активов своего НПЗ в Хьюстоне в размере $582 млн». Переоценка стоимости запасов (LCM), напротив, добавила $160 млн к EBITDA. Положительный вклад в EBITDA также внесла валютная переоценка, вызванная ослаблением доллара, поскольку преобладающей функциональной валютой для операций компании за пределами США является евро.



Чистая прибыль LyondellBasell составила $114 млн (-63,7% (г/г)) в III квартале и $572 млн (-79,5% (г/г)) за 9 месяцев 2020 года. По состоянию на 30 сентября 2020 года компания располагала денежными средствами и их эквивалентами на общую сумму $2 820 млн. Общий долг, включая текущие сроки погашения, составил $14 377 млн.



Рынок полимеров исторически растет быстрее мирового ВВП, его объемы и цены во второй половине года быстро восстанавливаются после кризиса, констатируют аналитики ГК «ФИНАМ»: «LyondellBasell является одним из отраслевых технологических лидеров, имеет хорошо диверсифицированный бизнес, инвестирует в высококачественные активы на растущих рынках и в регионах с доступным исходным сырьем, что позволит ей продемонстрировать рост быстрый рост показателей в 2021 году».



LyondellBasell лидирует в отрасли по возврату акционерам капитала через обратный выкуп акций и ежеквартальные дивиденды. В 2013–2019 годах компания распределила дивиденды и обратный выкуп акций на сумму $32 млрд, сократив количество размещенных акций на 39%. Со II квартала 2019 года дивиденды были увеличены и составляют $1,05 на акцию.