Exxon Mobil – глобальный лидер в нефтегазовом секторе

28 марта 2021, 15:10

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Exxon Mobil – одной из крупнейших в мире нефтяных компаний с рыночной капитализацией около $240 млрд.

По мнению аналитиков, стратегический акцент на развитие классических нефтегазовых проектов и последовательная оптимизация расходов помогут еще больше увеличить рыночную долю компании. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $63,8, потенциал роста с учетом дивидендов составляет 12%.



Exxon Mobil занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей нефти и природного газа, а также производством и реализацией нефтепродуктов и СПГ. Производственные активы компании расположены более чем в 40 странах, а ее деятельность охватывает все ключевые регионы мира: США, Канаду, Европу, Африку, Азия и Австралию.



В исследовании отмечается, что финансовые результаты Exxon Mobil в 2020 году оказались под давлением низких цен на нефть и газ - выручка снизилась на 31,5%, EBITDA на 54,2%, однако уже в IV квартале компания смогла выйти на положительные значения чистой прибыли и денежного потока. При этом эксперты подчеркивают, что вызванное пандемией и тенденцией к декарбонизации недоинвестирование в нефтегазовой отрасли создает благоприятные условия для компании: «Exxon Mobil планирует продолжать инвестировать в добычу нефти, не уходя в сторону альтернативных источников энергии, и ее основные проекты развития находятся именно в этой области».



Один из основных драйверов роста капитализации Exxon Mobil – расширение инвестиций в поиск и разработку новых месторождений в Гайане и Пермском бассейне, говорится в аналитической записке: «К 2026 году добыча в Гайане составит более 750 тыс. б. н. э. против 120 тыс. б. н. э., планы по добыче в Пермском бассейне – до 700 тыс. б. н. э в сутки к 2025 году против 370 тыс. в 2020 году».



Среди ключевых преимуществ нефтедобытчика аналитики выделяют высокую эффективность бизнеса: «Около 90% новых проектов окупаются при стоимости нефти менее $ 35 за баррель, что делает компанию конкурентоспособной даже в случае снижения цен на нефть». Кром того, менеджмент Exxon Mobil последовательно работает над оптимизацией расходов, констатируют в «ФИНАМе»: «В 2021-2025 гг. операционный денежный поток может вырасти на $8-11 млрд, что станет дополнительной базой для роста дивидендов и сокращения долговой нагрузки».



Несмотря на снижение финансовых показателей в 2020 году, американский нефтегазовый гигант остается одним из самых интересных дивидендных аристократов, подчеркивают аналитики инвестиционной компании: «Exxon Mobil стабильно поднимает выплаты акционерам уже на протяжении 37 лет. В этом году дивидендная доходность ожидается на уровне 6,2%, а с 2023 года компания может перейти к постепенному увеличению дивидендов на 10–15% в год».