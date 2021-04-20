Merck&Co — перспективный лидер в лечении онкологии

20 апреля 2021, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Merck&Co.

Эксперты прогнозируют, что благодаря эксклюзивному патенту на препарат Keytruda компания сохранит лидерство в сегменте онкологии, а одобрение новых лекарственных средств усилит ее позиции в других секторах фармацевтического рынка. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $90,50, потенциал роста составляет 17%.



Merck&Co — одна из крупнейших мировых транснациональных фармацевтических компаний, разрабатывающая инновационные решения в области здравоохранения с помощью рецептурных лекарств, вакцин, био- и ветеринарных препаратов. Бизнес-операции компании консолидированы в фармацевтическое и ветеринарное подразделения на основе производимой продукции.



Как отмечается в исследовании, в 2020 году финансовые результаты Merck&Co оказались под давлением из-за последствий пандемии коронавируса. Продажи выросли на 2% до $48 млрд преимущественно благодаря повышению выручки в сегменте онкологии. При этом было зафиксировано снижение чистой прибыли на 28,2% г/г, обусловленное ростом R&D-расходов на 38% г/г и обесценением нематериальных активов.



Вместе с тем аналитики подчеркивают сохранение комфортной долговой нагрузки (показатель «Чистый долг/EBITDA» составляет 1,33х), высокий ROE на уровне 27,91%, и позитивный прогноза по прибыли на текущий год: «Менеджмент рассчитывает на скорректированный EPS в диапазоне $ 6,48–6,68, что предполагает максимальный рост в рамках солидных 12,46%».



Ключевым препаратом Merck&Co на протяжении последних лет оставался Keytruda, входящий в десятку самых продаваемых терапевтических средств для лечения онкологических заболеваний. В прошлом году продажи препарата принесли Merck&Co около 30% всей выручки, и по прогнозам аналитиков «ФИНАМа», в ближайшие годы позитивная динамика сохранится благодаря одобрению его использования для лечения новых типов онкологических поражений: «Эксклюзивный патент на Keytruda сохранится до конца 2028 года, что позволит зарезервировать выручку от одного из наиболее популярных препаратов в сегменте онкологии».



Эксперты добавляют, что в настоящее время несколько препаратов Merck&Co находятся на рассмотрении регулирующих органов в США и за рубежом или на поздних стадиях клинической разработки: «В частности, препарат для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы Vericiguat был одобрен FDA в январе 2021 года и, вероятно, вскоре получит разрешение на использование в ЕС и Японии. Также в марте 2021 года президент США Джо Байден объявил, что Merck&Co поможет Johnson & Johnson в производстве вакцины против коронавируса и получит на эти цели $268,8 млн от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок».



Важным фактором привлекательности Merck&Co выступает комфортная дивидендная политика, отмечается в исследовании: «Ожидаемая доходность NTM составляет около 3,4%. Среднегодовой темп роста дивидендных выплат в течение последних 15 лет составил 3,3% с увеличением на 9,7% в 2020 году, при этом медианная норма выплат в 2021-2023 гг. прогнозируется на уровне 38-40%».