Ухудшение потребительских настроений привело к коррекции на рынках

20 июля 2021, 9:15

Минувшая неделя ознаменовалась коррекцией на подавляющем числе мировых фондовых площадок.

Главными факторами ухудшения настроения инвесторов стали скачок заболеваемости Covid-19 в ряде стран и растущая потребительская неуверенность на фоне высоких значений инфляции. Альянс ОПЕК+, тем временем, пришел к соглашению по темпам наращивания добычи нефти, а Джей Пауэлл вновь заверил Конгресс США в том, что ФРС прекрасно осведомлена о ценовых рисках и готова прибегнуть к широкому арсеналу инструментов для их митигации в случае необходимости.



По итогам недели Dow Jones Industrial Average снизился на 0,88%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,31%, а Nasdaq Composite упал на 2,08%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, опустился на 1,58%, британский FTSE 100 ослаб на 1,65%, и лишь китайский CSI 300 завершил неделю умеренным ростом, на 0,50%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 92,66 пункта, выиграв за неделю 0,58%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,51% до 1,1812.



Доходность 10-летних облигаций США за неделю упала на 9,4 б. п. до 1,269%, британских 10-летних Gilts – на 3,4 б. п. до 0,627%, 10-летних немецких бондов – на 5,9 б. п. до -0,351%.



Неделя стала одной из наименее удачных для глобальных фондовых рынков за последние несколько месяцев. Несмотря на неожиданный рост объема розничных продаж в США, обнародованный в пятницу (+0,6% (м/м) при консенсусе -0,4% (м/м)), рынки ушли вниз на фоне ухудшения потребительских настроений: индекс потребительского доверия от Мичиганского Университета опустился до 80,8 п. (предыдущее значение – 85,5 п.). Покупатели в США сталкиваются с «ценовым шоком» в рамках широкой линейки товаров: от подержанных автомобилей до продуктов питания. Большинство представителей ФРС, тем не менее, придерживаются мнения о «краткосрочности» инфляционного скачка: Джей Пауэлл в ходе слушаний в Конгрессе в очередной раз подчеркнул, что ЦБ контролирует ситуацию и готов отреагировать в случае ее существенного ухудшения. В целом во время трехчасового виртуального слушания Пауэлл не сказал ничего нового в отношении денежно-кредитной политики, повторив, что в конце этого месяца Центробанк продолжит обсуждение сокращения своих ежемесячных покупок активов на $120 млрд. Это в очередной раз доказывает, что ФРС по-прежнему очень далека от обсуждения повышения ключевой процентной ставки с минимального уровня.



Мутация Covid-19 под названием «Дельта» продолжает значительно ухудшать эпидемиологическую обстановку как в развивающихся странах, так и в развитых экономиках. По мере того как экономики Европы и США начали вновь открываться, более бедные страны с низким уровнем вакцинации в некоторых случаях вступают в наихудшую фазу пандемии. При этом большинство развитых стран также стали свидетелями роста случаев заболеваемости: однако здесь, благодаря высоким показателям доли вакцинированных граждан, смертность от нового варианта Covid-19 значительно ниже. Так, в Великобритании число ежедневно выявляемых новых случаев зафиксировалось выше 40 тыс., но смертность колеблется около 50 случаев в день при том, что зимой 2021 года аналогичные показатели приводили к смерти около 800 человек в день. Под наибольшим давлением пандемии находятся ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Индонезия, Индия), государства Африканского континента (ЮАР, Намибия, Тунис, Уганда, Замбия), Россия, Великобритания, Испания, Нидерланды и Бразилия.



Члены ОПЕК+ достигли соглашения по темпам добычи нефти и обозначили декабрь 2022 года как дату возвращения к уровням начала пандемии Covid-19. С августа 2021 года альянс будет добавлять 400 тыс. б/с ежемесячно (+2 млн б/с к концу 2021 года) с последующим увеличением на протяжении всего 2022 года. Кроме того, часть соглашения подразумевает более высокий базовый уровень добычи (уровень, от которого рассчитывается снижение добычи) для некоторых стран – ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Ирака и Кувейта.



На прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 26 тыс. до 360 тыс. человек, сообщило в четверг Министерство труда США. Число новых заявок является минимальным с начала пандемии, однако оно по-прежнему существенно выше докризисного уровня, составлявшего около 200 тыс. Работодатели по всей стране жалуются на дефицит кадров, и экономисты полагают, что американцы начнут возвращаться на рынок труда в сентябре, когда детские учреждения восстановят полноценную работу, пандемия сойдет на нет, и правительство США прекратит производить доплаты к пособию по безработице.