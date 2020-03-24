Министерство инфраструктуры Украины и Bolt запускают проект для медиков

24 марта 2020, 15:15

Карантин и закрытие метро привели к тому, что во время пандемии коронавируса в мире работа государственных медучреждений в Украине существенно осложнилась.

Медперсонал часто не имеет возможности добраться на работу и с работы домой, а врачи скорой помощи опаздывают на дежурства.



20 Марта. Платформа для заказа поездок Bolt совместно с Министерством инфраструктуры Украины запускает инициативу по транспортировке врачей в период карантина.



На текущий момент Bolt сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины и Киевской городской администрацией для получения информации о приоритетных лечебных заведениях и специалистах, с тем, чтобы обеспечить транспортом в первую очередь именно их.



Для реализации инициативы был создан сайт https://boltformedicals.com.ua, где могут регистрироваться медицинские работники.



«Одним из главных вопросов на повестке дня является оказание своевременной медицинской помощи жителям Украины. Местная власть должна организовать специальные регулярные перевозки сотрудников социально важных объектов, в частности больниц. Мы рады, что компания Bolt проявила такую инициативу и поможет в реализации этого социально важного проекта», ― отметил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.



«Сейчас наша страна переживает нелегкое время. В этих условиях представителям бизнеса особенно важно быть ответственными. Кроме того, необходимо позаботиться о врачах, которые спасают жизни людей. Уже сейчас мы предоставляем помощь для перевозки медицинского персонала и призываем другие компании присоединиться к нашей инициативе», ― комментирует региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.





