lifecell предоставляет "Экстренный виртуальный номер BiP" за 1 гривну

30 марта 2020, 9:45

Для оптимизации расходов на голосовую связь lifecell предлагает украинцам, находящихся за рубежом, услугу «Экстренный виртуальный номер BiP».

Этот функционал мессенджера BiP позволяет абонентами, которые сейчас могут находиться за пределами страны, принимать и осуществлять звонки именно с украинского номера, но без наличия физической SIM-карты. Для этого им нужны подключенный интернет (мобильный или Wi-Fi), установленный мессенджер BiP и активированный украинский виртуальный номер.



Эта услуга «Экстренный виртуальный номер BiP» была введена lifecell, в первую очередь, для тех украинских абонентов, которые находятся за рубежом, и должны быть на связи с семьей или рабочими контактами в Украине. Главная особенность услуги в том, что за 1 грн абоненты за рубежом получают возможность безлимитно звонить через функцию мессенджера BiP - BiP Out - абонентам lifecell в Украине в течение 30 дней.



Также BiP Out позволяет звонить абонентам любых операторов Украины за 5 грн/мин. Звонить можно на все номера в мире, даже на номера абонентов, которые не пользуются мессенджером BiP. Международные звонки в стране пребывания и другие страны через BiP Out стоить от 0,80 грн /мин. (детальнее по ссылке). И для этого не нужно физически иметь украинскую SIM-карту, только подключиться к Интернету - мобильного или Wi-Fi.



Приобретя виртуальный номер за рубежом можно пользоваться всеми преимуществами мессенджера BiP, а именно с помощью функции BiP In при подключении к интернету можно принимать звонки с любых украинских номеров без дополнительной платы. Отметим, что абоненты любого украинского оператора могут сделать переадресацию на свой виртуальный номер BiP и принимать звонки в роуминге без дополнительной платы. Стоимость звонков на ваш виртуальный номер такой же, как стоимость звонков на lifecell по Украине по тарифам вашего оператора. Для тех, кто вам звонит, не нужны интернет и мессенджер BiP.



Для того, чтобы пользоваться услугой «Экстренный виртуальный номер BiP» у абонента должен быть установлен приложение BiP. Узнать больше деталей об условиях услуги и заказать услугу можно по ссылке.



Напомним, что для абонентов lifecell звонки на номера не тарифицируются:



Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201;

Центр Общественного Минздрава Украины, телефон: +38 (044) 425 43 54;

Министерство иностранных дел Украины /MFA of Ukraine, горячая линия: +38 (044) 238 16 57; телефоны: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88;

веб-ресурс «ДРУГ» Министерства иностранных дел Украины (для регистрации украинцев, находящихся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19), телефон: +38 (044) 238 16 57;

1545 - Правительственный контактный центр;

1677 - контакт-центр НСЗУ.